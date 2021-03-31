【不離不棄】港婦突確診腦癇症感絕望欲輕生　愛妻號老公放棄事業及戒煙全心照顧老婆

▲ 港婦確診腦癇症感絕望欲輕生，愛妻號老公放棄事業戒煙全天候守護老婆。

有沒有想過自己需要長期定時覆診和服藥？有沒有想過自己會隨時隨地不能自控和短暫失憶？這都是腦癇症患者的寫照。大家好，我是王太，一名過著悠閒生活的腦癇症患者。我的人生本來一帆風順，事業家庭愛情三得意，詎料一場「暴風雪」來襲，我的燦爛人生看似變得暗淡無光。

▲ 丈夫放棄事業，全心全意照顧太太。(相片由《癇介生命活出愛故事集》授權使用。)

不尋常的「斷片」

有一天，朋友約我到維多利亞公園做運動，這就是不尋常的開始。那時候剛好下雨，我們只好到附近餐廳避雨和聚餐。突然間，我不斷重複著打算離開餐廳的行為，無論朋友怎樣阻止，我都「聽不入耳」。

當我回過神來，只見他們用奇異的目光望向我，我卻不知道剛才發生甚麼事，朋友說：「這是『發羊吊』（現正名為腦癇症），我媽媽也會這樣。」他們不放心我獨自回家，於是找了老公來接我，本應歡樂的聚會亦無疾而終。

「斷片」的情況時常發生，除了乘坐港鐵時突然失神，沒有在適當的站下車之外，還有一次有驚無險的斷片經歷。

還記得那天我跟平常一樣，用純熟的技術開著私家車從大埔到秀茂坪探望兒子。結果，我在途中突然「斷片」，當我清醒過來的時候，已經是在觀塘一個陌生的地方了，我覺得既奇怪，又驚心動魄。每當回憶這畢生難忘的經歷，都會感到不寒而慄，倒抽一口氣。

腦癇症好麻煩

後來這些「斷片」的情況頻頻發生，我馬上告知老公，然後儘早求診。起初我的病情頗嚴重，一個月發作多次，但是試藥需時，只好耐心等候。

除了自己需要定時見腦科醫生，為生活添了一些麻煩，還影響了身邊的人，尤其是老公擔心和照顧我。除了腦科醫生，我還需要見精神科醫生，有部分時候我的睡眠質素不佳，要依靠安眠藥來協助我休息。

每次抽筋或「斷片」過後，我都會四肢無力，連舉手的力氣也沒有，需要休息五至六日才能恢復原狀。幸好，在找到適合我的藥後，抽筋的情況有所改善。此外，腦癇症對我身體也造成一些損害，曾經因為胃酸倒流而令舌頭腫脹和牙齒琺瑯質受破壞，甚至需要補牙。

崩潰的邊緣

我不斷問自己為甚麼是我？為甚麼是我？我感覺我的存在只是個負累，或許我的人生再也回不去昔日那般美好。以前我可以自由自在地生活，現在卻每天膽戰心驚，恐怕下一秒就會發作，更不知道會不會康復，簡直是天淵之別。無論如何開解我都沒有用，巨大的壓力埋沒了我，令我臉上的笑容不再燦爛。

不如我找個地方結束自己的生命吧。

萬念俱灰的我竟然有如此瘋狂的想法，這或許是我人生的最低谷，對一切都感到絕望。我彷彿置身在無盡的黑暗中，沒有一點光明，沒有一絲希望。就在這般沮喪、無力之際，幸好還有老公一直在我身旁支持和鼓勵我，我才能「絕處逢生」。

不如我把這些安眠藥通通吃掉吧，不用再辛苦，更不再成為你的負累！

情緒崩潰的我一度衝口而出。老公一聽到便目瞪口呆，回答我：

你以為只有你痛苦嗎？我倆相依為命，我一直悉心照顧你，你卻因為一些小事情而時常胡思亂想，我的痛苦是你的十倍啊！

我從未見過這樣子的他，平時的他不會如此激動和難受，甚至對著我大罵。我這才開始意識到自己不應該繼續這樣下去，開始打消如此不智的念頭，嘗試積極面對未來。

生命中最重要的人

他就是我的摯愛──我的老公。

我倆的緣分冥冥中在中學時期播下了種，他是我表哥的同學，那時我的數學成績較差，他願意主動指導我。在教導我的同時，我們進一步認識彼此，大家情投意合，便很快開始了拍拖。所謂的教我數學似乎只是一個藉口，認識我才是真正目的吧！

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我們拍拖六年，便在我二十歲時結婚，正式成為兩夫婦，一直互相扶持直到現在，已有四十四年。

老公自從知道我頻頻發作，身體時常感覺疲倦不堪，他意識到我的病情嚴重，毅然決定放棄多年來苦苦拼搏的事業。讓我不再孤身面對病魔纏身的痛苦和恐懼，令我內心感到無比溫暖。

老公以前是個不苟言笑的大男人，領導著一班人共同完成工作，現在變成一個暖男守衛，每天二十四小時視我女皇般看待，真的不容易。也許沒有他，我就可能沒有辦法堅持至今，因此我十分感激他一直以來的不離不棄。

我的全能老公

自從老公辭職後，一家之主變成一家之「煮」，他甘心放棄事業和改變性格，甚至連家中大大小小的東西都由老公一手包辦，而且沒有半句怨言。他又對我說：「你照顧這個家很久，現在總該換我照顧你了，或許提早退休也不是壞事。」我常想我到底是做了甚麼事情，才有如此福氣？

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他處處為我著想，任何考慮都會放我在首位。起初，醫生提議拍一些在凌晨發作的片段，但從一開始他已經希望我不需要去證實有這個症狀，以免為我帶來更大的壓力。以免發生危險，自從他得知我的情況後，每一頓飯都是他準備給我享用。

老公因為曾經在中國與生意拍檔交際，少不免需要應酬煙酒。他知道我十分討厭別人吸煙，儘管他有幾十年的煙癮，但仍下定決心戒煙。在這八年來，他真的履行承諾，一口煙也沒有吸。並一度誇誇其談：

為了我的公主，甚麼我都願意做，不只是不吸煙，不吃飯也可以！

他亦變得不再嚴肅，常常說些甜言蜜語哄我高興。還記得有一次，他對我說：

當初第一眼就已經知道你是我命中注定的另一半，從結婚當天開始，我承諾會盡自己最大努力好好照顧你一輩子。

我沒有想像過老公這樣照顧我，使我感到十分幸福。有一個十分呵護自己的老公，於是我不再埋怨自己的情況，而是感恩上天給了我一個好老公。

親友的關懷

女兒曾經副修心理輔導，所以她的說話時常對穩定我的情緒很有作用。還記得當她知道我患上腦癇症時，馬上安慰我：「媽媽，沒有事的，現在醫療發展進步，加上爸爸的悉心照顧，您會康復的！」

兒子也很細心，即使他已移民到加拿大，我們每星期都會進行視像通話。他時常觀察我的面部表情和了解我身體的狀況。他又知道初時的我介意「抽筋」這個詞語，便嘗試利用其他字眼來與我談天。

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此外，我的朋友並沒有因為腦癇症而離開我，反而偶爾詢問我身體的健康。我們日常的聚會和活動亦歡迎我繼續參與，在見面聊天時也不會故意提及我的病情。當我不能赴會，也會主動關心我的情況。

不幸？幸運？

我得到腦癇症前對它一無所知，所以起初我不願意告訴其他人我的情況。我先入為主地認為所有人都會覺得自己與眾不同，因而感到不舒服，亦對一些用字十分敏感。那時候啓迪會的姑娘跟我聊天，她認為腦癇症只是個意外，沒有人想它發生，也沒有辦法控制它，可以做的是決定解決的方案，我也十分認同她。

起初，我鼓起勇氣向好朋友坦白，她竟然說：「會不會有攻擊性？會像神經病一樣拿刀斬人嗎？」我當刻心裏實在不舒服，但無法一時三刻解釋清楚。因為我清楚自己的狀況，發作後會全身乏力，何來能夠有攻擊性？後來，我發現只是其他人不清楚自己的狀況，並不需要太介懷。

我覺得自己已經十分幸運，現在情況已經穩定，有很多比我更不幸的人，他們可能需要一輩子都不會好轉。我亦十分感恩有老公這個避風港，讓這艘破冰船在有需要的時候得以依靠，或許這就是因「意外」得福。

近年，我的意志和思想也有很大轉變，我的意志變得堅強，思想變得靈活。經歷如此難熬的病發情況，我相比之前更容易咬緊牙關面對挫敗。以前的我很喜歡物質享受，希望住大屋、買昂貴的衣服，才稱得上開心的生活，但現在只想簡簡單單地生活，更覺得以前的想法十分無聊。

安於現狀，隨遇而安

現時的我已經兩年沒有大發作，情況穩定。十分聽話的我每四個月覆診一次，每天早晚當作攝取維他命般準時服藥。我亦會盡量控制自己少飲酒，調節自己的心情，幫助自己身心健康以控制病情，「盡人事，聽天命」。

現在的生活悠閒而充實，我亦會盡量每天都安排一些活動。天氣好的時候跟老公到西貢碼頭釣魚、到處走走；天氣壞的時候，可能在家附近散步。間中在家中和朋友一起練習拉筋和八段錦，十分愜意。我打算將來可以參加電腦班和做義工，學習一些電腦操作技巧和分享個人經歷，亦希望可以一家人多去旅遊，享受人生。人生總會有不如意，但心態可以自己掌控。我十分感恩身邊所有照顧我的人，因此，我不會再糾纏在為甚麼有這個病，而是樂觀地面對，改變自己的心態和思考模式，把腦癇症當作一場意外，就會發現生活依然充滿燦爛的色彩。

文章獲《癇介生命活出愛故事集》授權轉載，標題為TOPick編輯所擬。

書名：《癇介生命活出愛故事集》

編輯：香港啟迪會主編

出版社：潑墨工房

撰文：葉翰緣