【過渡性房屋】恒基兆業地產借出元朗江夏圍興建過渡性房屋 料可於7年間為近4萬名基層市民提供臨時居所

▲ 「博愛醫院及恒基兆業地產—元朗江夏圍過渡性房屋項目」佔地約48萬平方呎，運房局撥款11億元資助興建。(受訪者提供)

港府為紓緩基層市民的住屋壓力，早前提出發展過渡性房屋措施，並推出「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，其中一項的「博愛醫院及恒基兆業地產—元朗江夏圍過渡性房屋項目」將動工興建，並於昨日（29日）舉行動土禮，行政長官林鄭月娥昨日亦有出席。

「博愛醫院及恒基兆業地產—元朗江夏圍過渡性房屋項目」佔地約48萬平方呎，運房局撥款11億元資助興建，恒基兆業地產以象徵式1元借出地塊。博愛醫院負責協調項目興建及非牟利形式營運項目，供輪候公屋3年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境，有迫切需要的人士入住。

項目提供1,998個單位，包括1至2人、3至4人、5至6單位，及無障礙單位，料可於7年間近4萬名基層市民提供臨時居所，首批單位將於明年第一季落成入伙，為輪候公屋的基層市民紓緩住屋壓力。

另外，博愛醫院亦將於區內注入更多配套及活力，包括延伸現有的醫療服務、長者日間照顧服務、青少年、兒童及家庭服務等，並增設超市、社區飯堂等設施。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴