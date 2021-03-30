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【襲擊罪成】青年涉食肆電筒照警員臉　襲擊罪成判240小時服務令

社會 18:52 2021/03/30

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空姐牛肉飯女東主郭德英。經濟日報資料圖片

24歲男生涉於去年1月在西九龍中心美食廣場「空姐牛肉飯」食店外以電筒照射便衣警，涉案男生早前被裁定1項普通襲擊罪罪成，今（30日）於西九龍裁判法院被判240小時社會服務令。裁判官判刑時指，被告針對警員的行為是本案嚴重之處，但被告並無阻礙警員執行職務，警員所受傷害並非長期，不認為事主為警員便要判監。

報稱學生的24歲被告何梓洋，被控1項普通襲擊罪，控罪指他於2020年1月14日在深水埗欽州街37號西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712。

被告早前經審訊後被裁定普通襲擊罪罪成，押後至今以索取感化及社會服務令報告。辯方引述報告內容指，認為被告經本案後會奉公守法，不建議判感化，並建議判中至高社會服務令。

裁判官黃士翔判刑時指，案中受害人並非執行職務中的警長，但被告明顯因警員身分而犯案。裁判官稱自己近年讀過不少有關警員的覆核案件，上訴庭表明必須保障警員安全，判以阻嚇性刑罰。

但裁判官強調，該些案件中的警員均為在執行職務，本案則不相同，被告並無阻止警員執行職務，亦非在示威場合犯案，而是在西九龍中心美食廣場，不會輕易鼓動到他人針對警員。

裁判官認為，被告針對警員是本案嚴重之處，但警員所受傷害並非長期，不認為事主為警員便要判監；被告無案底，接納今次犯案為單一事件，被告有悔意，判社會服務令亦會令被告失去部分自由，但考慮到中度社會服務令不足夠，終判被告240小時社會服務令。

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記者：林欣樂

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