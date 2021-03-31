【校長訪問】全校面授不為追進度減體育課　英華小學鼓勵「儲閃卡」培育品學兼優生

▲ 直資男校英華小學全校恢復面授課堂，口罩也擋不住小朋友能回校的喜悅。

中小幼學校陸續恢復面授課堂，當中直資男校英華小學已全校恢復半天面授課堂。英華小學陳美娟校長表示，即使小朋友戴上口罩，也擋不住他們能回校的喜悅。她指不會為追進度，而減少讓男生「放電」的體育課，而在可行情況下會繼續「森林課程」，本年度森林課程更延展至高年級。

網上大課配合分組導修

英華小學早前取消小一至小四復課後的首個考試，改為稱作「闖關」的不計分網上評估，至於小五及小六考試則延遲三周進行，讓學生有更多時間預備。疫情反覆，學校隨時作出暫停面授課堂的準備。陳校長稱，英華小學的網課以預先錄影的大課，配合分組導修課，再加上特備節目例如「彩蛋任務」、YouTube直播早會等。

▲ 陳美娟校長珍惜學生能回校面授的日子，盡量進行網課未能做到的學習活動。（湯炳強攝）

早前老師更嘗試將德育成長課作全級網上大課，加插互動劇場，由學生主導劇情，老師則擔當演員。老師善用不同的網上平台，跳出專科專教框框，跨學科合作之餘，彼此分享網上教學心得，陳校長樂見教學團隊的求變精神︰

網課內容成為學校寶貴的資產，日後可以靈活運用，將網課和面授課堂結合。

陳校長有信心學校提供具質素的網課，不少家長亦回饋會與孩子一起觀看網課，甚至觀看數次並做筆記。

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師生珍惜面授課堂機會

現時英華小學教職員每兩周進行病毒檢測，全校學生已恢復面授課堂。學校重視防疫，以師生健康為大前題，課室座位加設透明隔板。陳校長分享︰

停課的結論是，沒有校園生活是不可行，肯定了學校的存在價值及師生關係，這是教育的美事。

▲ 學生回校上課充滿活力。（湯炳強攝）

陳校長珍惜小朋友能回校面授的日子，盡量進行網課未能做到的學習活動，例如體育課、森林課程，決不取消這些讓男生舒展筋骨的課堂，希望繼續這些「好玩」活動。有小一學生回校後，問陳校長他有何不同，原來這位男生甩牙了，令陳校長會心一笑︰

即使小朋友戴上口罩，也擋不住他們能回校的喜悅及笑聲。

校長愛犬擔當親善大使

陳校長的愛犬貴婦狗Muffin可說是學校的親善大使，一次陳校長因事帶Muffin回校，意外令牠成為校園風頭躉，牠曾陪著怕醜的小一新生入課室，令小朋友跨越升小恐懼。

學生不時問陳校長Muffin何時再來學校，又畫上牠的畫作送給校長，更為Muffin設計了一間狗屋擺放在校長室。Muffin搶去主人風頭，陳校長笑言︰

有學生說Muffin是34號（一班33人），校長只是35號！

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年度主題鼓勵「儲閃卡」

英華小學本年度的多元學習主題為「秘密通道」（The Way），把校園布置成小社區的大街小巷，例如龍場道（一條龍學校球場）、春風路（教員室），每個樓層各有其獨特的街道文化。而各班構思特別的班名，還作為課題分享班名的由來。

學校特別設計一套多元學習卡及校長金句閃卡，鼓勵學生在學習及行為上努力「儲閃卡」，實體卡可用作拼圖外，還可以玩網上版，在網上地圖尋寶，名副其實在遊戲中學習。

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日後學校舉辦多元活動，這套閃卡也可作為錦囊，不過陳校長先賣關子，暫時保持神秘感，未向小朋友透露詳情。男生們都為「儲閃卡」，積極表現自己良好的一面。

至於自2017年引入的森林課程，教授學生野外求生知識，並多接觸大自然。森林課程過往為低年級而設，但高年級學生反映希望有機會參與，因此校方在本學年加入高小「野外教室」，可說是森林課程的延展版。陳校長認為對小朋友來說是一個喜訊，讓學生知道學校重視他們的想法。

▲ 疫情前沒有口罩的可愛笑臉。（學校提供相片）

設三輪面試 重視家庭教育

2022/23年度小一收生面試方面，英華小學沿用去年做法，7月舉辦網上簡介會，8月下旬開始面試，並依舊維持三輪面試。陳校長希望面試能面對面進行，既減輕家長為小朋友拍攝影片的壓力，也有助校方觀察小朋友真實的一面。

陳校長指出，所有申請的小朋友均獲面試機會，第一輪小組面試，設有不同任務；第二輪5個小朋友為一組，與校長會面；第三輪面試，由校長面見個別小朋友及其家長。陳校長直言︰

如果問小朋友兩句，他在答Model Answer（模擬答案），我便會轉問題，問一些突如其來而他沒法準備的題目。

陳校長強調重視孩子的家庭教育、真正的能力，以及父母如何看待自己的角色，又如何看教育，她希望「能找到信任學校、同行而互相尊重的家長，喜歡學習的小朋友」。

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記者：駱秀玲