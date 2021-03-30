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香港民研：林鄭最新評分上升3.4分至32.8分　

政治 19:14 2021/03/30

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特首林鄭月娥最新評分上升3.4分至32.8分。（陳靜儀攝）

香港民意研究所3月下旬調查顯示，特首林鄭月娥最新評分上升3.4分至32.8分，19%受訪者指，支持林鄭出任特首，68%受訪者則表示反對，林鄭的支持率淨值為負50個百分點。

特區政府民望方面，21%受訪者表示，滿意特區政府的表現，62%受訪者則稱不滿意，滿意率淨值為負42個百分點；32%受訪者信任特區政府，53%則稱不信任，信任淨值為負21個百分點。

至於市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價，最新滿意率分別為 21%、17%及 12%，而滿意淨值就分別為負 41、負 48 及負 54 個百分點。以上數字與上個月比較分別不大，唯政治狀況的滿意淨值錄得 2018 年 12 月以來新高。

另外，調查結果顯示，市民對行政會議非官守議員的最新支持度排名，首位是陳智思，得 34.2 分；排第二位的是葉劉淑儀，評分為 32.8 分；而位列第三至第五位的是湯家驊、葉國謙及張宇人，評分分別為 32.5、30.0 及 27.9 分。

香港民研於本月22日至25日，由真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問，一共訪問1010名18歲以上操粵語的香港居民。

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責任編輯：尹櫻霖

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