【疫苗接種】最新5人打針後死亡分別患冠狀動脈病、急性心肌梗塞 專家委員會認為均與疫苗接種無直接關係
社會 21:17 2021/03/30
本港自上月底起開展新冠疫苗接種計劃，至今累計共有13宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今（30日）開會討論最新5宗死亡個案，其中3宗均涉科興、2宗涉BioNTech，初步結論為均與疫苗接種無直接關係；另有一名於3月6日離世的55歲女死者，其全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，委員會認為與疫苗接種的因果關係不一致（即沒有因果關係）。
有4宗個案分別涉及四名年齡介乎59至66歲的男子，委員會指初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病。個案包括：
- 3月11日打科興的60歲男，他本身患高血壓，高血脂，頸動脈疾病，其3月23日感胸部不適，翌日家中不省人事，同日送院後不治，更多請看：【下一頁】
- 3月7日打科興的62歲男保安，他本身患高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖，其3月27日早上工作期間被發現失去知覺，經初步診斷為心臟驟停，同日送院後不治，更多請看：【下一頁】
- 3月18日打BioNTech的59歲男，其3月26日於西貢被遠足人士發現失去知覺後送院，同日不治離世，更多請看：【下一頁】
- 3月16日打BioNTech的66歲男子，其3月19日在車內暈倒，同日送院後不治離世，他本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症
而最後1宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係，其為3月16日打科興的61歲長期吸煙男，他3月27日因胸痛及左肩痛到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，期間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效後在翌日下午離世，更多請看：【下一頁】。
疫苗開打4周以來，累計共有13宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，該委員會每周開會後均會召開記者會交代事件，惟委員會今開會後首次僅以新聞稿形式發布。
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記者：鄧凱文