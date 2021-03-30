【疫苗接種】最新5人打針後死亡分別患冠狀動脈病、急性心肌梗塞　專家委員會認為均與疫苗接種無直接關係

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今開會後首次僅以新聞稿形式發布（資料圖片）

本港自上月底起開展新冠疫苗接種計劃，至今累計共有13宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今（30日）開會討論最新5宗死亡個案，其中3宗均涉科興、2宗涉BioNTech，初步結論為均與疫苗接種無直接關係；另有一名於3月6日離世的55歲女死者，其全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，委員會認為與疫苗接種的因果關係不一致（即沒有因果關係）。

有4宗個案分別涉及四名年齡介乎59至66歲的男子，委員會指初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病。個案包括：

而最後1宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係，其為3月16日打科興的61歲長期吸煙男，他3月27日因胸痛及左肩痛到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，期間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效後在翌日下午離世，更多請看：【下一頁】。

疫苗開打4周以來，累計共有13宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，該委員會每周開會後均會召開記者會交代事件，惟委員會今開會後首次僅以新聞稿形式發布。

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記者：鄧凱文