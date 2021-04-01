【求職騙案】今年首2月求職騙案按年飆4倍　21歲無業女借貸「刷單」損73萬元

▲ 商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪(右二)指，求職騙案數目升幅顯著。(蘇文軒攝)

疫情下本港失業情況惡化，有不法之徒利用市民焦急無助的心態進行求職詐騙。警方指，除以往常見的保證金騙案外，在內地盛行的「刷單」騙案亦流入本港，即誘騙求職者網上購物提升賣家銷量，又聲稱會歸還本金並提供5%至10%不等佣金。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪指，求職騙案數目升幅顯著，估計與疫情影響經濟不景有關，警方在2019年錄得175宗案件 ，涉款1,554萬元，至2020年急增至332宗案件涉1,994萬元，分別錄得89.7%及37.1%增幅。今年首2月情況更見惡化，錄得85案件涉款644萬元，較去年同期的17宗共77萬元涉款，分別有4倍及7倍增幅。

商業罪案調查科（訛騙案調查組）總督察陳日淮表示，有詐騙集團以「輕鬆搵快錢」為名，在社交平台刊登求職廣告，招募吸引想賺外快的人士，透過網購平台購物「刷單」。騙徒會要求受害人到網購平台，按照騙徒指示將指定貨品放入購物車，再按指示將貨款傳入騙徒的指定戶口完成刷單程序。陳日淮指，騙徒為求受害人「上釣」一開始會先給予甜頭，如實繳付佣金及本金，當受害人相信騙徒繼而加碼欲賺取更多佣金時，受害人想向騙徒取回本金時便會「諸多推塘，之後失去聯絡」。

今年「刷單騙案」單一最大損失案件是一名21歲無業女子，她幫賣家購買時裝及名牌女裝手袋，賺取貨款5%佣金約3.6萬元，在去年12月接觸騙徒而先後進行11次「刷單」程序，透過借貸及信用卡透支共損失73萬元，一個月後與騙徒失聯始知墜入騙案。由於其最後一次轉帳日子與報案日相隔6天，已無法及時截回款項。

而傳統求職騙案如貸款、保證金亦時有發生。一名60歲男保安員為「貸款類型騙案」的受害人，為了取得10%佣金約6萬元，被騙徒利用其個人資料申請貸款損失60萬元。他今年2月收到財務公司追數信時始發現受騙，當時所轉出的款項已經無法及時截回。

警方指求職騙案受害人多為學生及無業人士，勞工處就業及推廣科高級勞工事務主任楊子傑稱，估計與這些受害人入世未深，易成騙徒目標。他提醒，騙徒多巧立名目，「用賺快錢、高回報、毋須學歷等方式作招徠」，其間又會隱藏身份，市民要多注意是陷阱，並多核實招聘者身份，切勿胡亂提供個人資料予他人及複印。

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另外，警方反詐騙協調中心將於4月進行「防騙月」活動，其中「防騙Everywhere」宣傳車及吉祥物「提子」會一同走入社區與市民互動，希望令防騙訊息更「入屋」。而中心亦會製作短片「反詐時速」，再次邀得警務處副處長蕭澤頤粉墨登場參演。

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記者：蘇文軒