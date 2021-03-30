【新冠疫苗】過去24小時科興疫苗整體接種率約94%　4人接種科興疫苗後送院1人須留院觀察

▲ 政府晚上（30日）公布，現時已為市民接種共約490,200劑新冠肺炎疫苗（資料圖片）

本港自上月底起開展新冠疫苗接種計劃，今日（30日）為第33日。政府晚上公布，現時已為市民接種共約490,200劑新冠肺炎疫苗，當中約455,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約304,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。另約34,300名市民已接種第二劑科興疫苗。

政府表示，今日約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,900人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；另約有9 700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,300人在社區疫苗接種中心接種，約4,400人是在私家醫生和診所接種。

政府亦表示，過去24小時八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；另有約3,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

另外，政府公布，截至3月30日零時零分的過往24小時共有4宗送院個案，其中3宗已經出院，1宗留院觀察。詳情如下：

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

於3月29日，一名 25歲男子接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩、出現血管迷走神經性昏厥及嘔吐情況。他於上午10時49分被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

仁愛普通科門診診所

於3月29日，一名63 歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現敏感 及高血壓。她於上午11時30分被送往屯門醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

於3月29日，一名53歲男子接種第二劑科興疫苗後，左臉及身體出現麻痺。他於下午5時01分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

伍若瑜夫人普通科門診診所

於3月29日，一名23歲男子接種第一劑科興疫苗後，出現胸口痛。他於下午5時49分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

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記者：曾卓鋒