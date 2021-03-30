【選舉制度】邱騰華明起舉辦多場解說會　聶德權：新選舉安排助吸納忠賢之士

▲ 邱騰華。（資料圖片）

全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，修改香港選舉制度。多位局長發表聲明表示支持和歡迎，商經局局長邱騰華明起更會舉行多場解說會進行講解。公務員事務局局長聶德權則稱，新的選舉安排能讓更多忠誠、賢能之士加入特區政治體制。

邱騰華表示，修訂有其必要性、迫切性，完善選舉制度可以解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，提高特區治理效能，而特區亦能聚焦處理經濟和民生等事項，用好自身的獨特優勢，在中央的大力支持下，拓展經濟。

他明起一連兩星期會分別向工業、中小企、旅遊、酒店、批發及零售、紡織及製衣、電訊、廣播、電影及演藝、出版等界別進行講解，希望工商界亦全力支持。

▲ 聶德權。（資料圖片）

聶德權則形容，相關舉措是香港未來發展極為關鍵的一步。他指出，今次中央主動從國家憲制層面完善香港的選舉制度，是充份考慮到香港自回歸以來所面對的情況，為長遠的穩定發展做好鋪墊。

他強調，公務員隊伍是香港特區政治體制的重要部分，肩負落實「一國兩制」、支持行政長官和特區政府施政的責任。期望香港早日撥亂反正，重回正軌，國家安全得到保障，社會穩定得以恢復！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君