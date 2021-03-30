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【變種病毒株】28歲男從美返港染變種新冠病毒E484K　許樹昌：復必泰對付E484K的能力不及N501Y

社會 22:58 2021/03/30

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28歲男從美返港染變種新冠病毒E484K

本港再有另一種變種新冠病毒流入！醫管局今（30日）公布，一名28歲由美國回港的染疫男子驗出對「N501Y」變種病毒株呈陰性，但對另一種變種病毒株「E484K」呈陽性反應，有3名確診病人曾與他一同接受隔離治療，現4人均須單獨隔離。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種核糖核酸（mRNA）疫苗如復必泰後所產生的抗體，對付「E484K」的能力不及對付「N501Y」，但接種後仍具保護力。

醫管局表示，該名感染變種病毒的28歲男子於上周六首先入住伊利沙伯醫院，同日轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心（中心）接受獨立隔離治療，以等待確診測試及基因排序結果，中心其後接獲衞生署公共衞生化驗服務處的通知，該患者對「N501Y」變種病毒株測試呈陰性，中心遂根據既定程序於翌日下午安排病人轉往與另外3名確診病人一同接受隔離治療。

惟醫管局其後於昨晚接獲進一步通知，該病人樣本的基因排序測試對E484K變種病毒株呈陽性反應；為謹慎起見，中心在今凌晨一時已安排4名確診者分別單獨隔離，並繼續緊密監察4人的情況。英格蘭公共衞生局早前表示，英國境內最早於上月15日發現暫名為「B.1.1.318」的變種新冠病毒，其含有名為「E484K」的突變，而南非與巴西新冠變異病毒也有這種相同突變。且有外電報道指，E484K突變可令變種病毒逃過免疫系統，並削弱新冠疫苗的效用。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種核糖核酸（mRNA）疫苗如復必泰後所產生的抗體，對付「E484K」的能力不及對付「N501Y」，但接種後仍具保護力。（資料圖片）

許樹昌指出，本港會接種的復必泰疫苗，打針後所產生的抗體，對付「E484K」的能力不及對付英國另一變種病毒、已在港有錄141宗的N501Y，但接種後仍具保護力。被問到有否傳入社區風險，許樹昌認為，涉事同房病人未出院，故未必傳入社區，又指需時分清楚入境者有否帶變種病毒，已建議醫管局應先將入院的入境人士獨立隔離，勿與其他確診病人安排同一病房。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文、陳正怡

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