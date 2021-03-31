【娛圈秘聞】張之珏患小兒麻痺無阻當男主角拍汪明荃　71歲翻生光緒皇憶述與寶珠芳芳一段緣

▲ 張之珏克服了小兒麻痺症當男主角夥拍汪明荃演出《清宮殘夢》，現年71歲的他，更憶述與寶珠芳芳的一段緣。

張之珏，一個上世紀七、八十年代的娛樂圈中人，自小有小兒麻痺症，但無阻成為當年TVB《清宮殘夢》的男主角；2003年手足情深的哥哥自殺，無心插柳移民新西蘭得到開脫，十多年來過著像隱居但又自得其樂的生活。

今天，71歲了，張之珏衣著打扮依然前衛，皮膚仍然紅潤有光澤，歲月彷彿沒有留下一點痕跡。或許正是因為這句座右銘：「Yesterday could be the worst. Today might be the best. Tomorrow, I couldn't give a damn!」（昨天可能已最差，今日或許絕佳，明天甭管它！），一直是他人生的指路明燈。

▲ 張之珏這次回來是因為10月有個新舞台劇《老公你好悶啊！》，集合了不同媒界的藝人演出，遲些便會公布。（攝影：黃建輝）

患小兒麻痺症也可以成為男主角？彷彿是夢話！但對於張之珏來說，他根本就沒有將這毛病放在心上。此病由病毒引起，主要影響5歲以下的幼兒，可以造成肌肉萎縮、麻痺、癱瘓，甚至死亡，但隨著疫苗的出現，已在香港絕迹，但在五、六十年代曾在香港流行，張之珏也是在四、五歲時發病。

我右手相比左手短了一截，所以我用左手寫字。但小學時，我可以用手指勾著毛筆三連貫得到全級書法比賽冠軍。老師也覺得很奇怪，可能是因為我對自己說：無理由唔得！

▲ 這張攝於70年代商台為《饑饉30小時》舉行的記招，集合了當年歌影視紅星及DJ。張之珏最唏噓是相中有4人已走了，他還說張國榮也有出席，忘記了是早走還是遲到，因此就缺少了他，不然就更經典。（圖片：被訪者提供）

這病彷彿在他人生「隱形」，就算身邊的朋友如何家勁，也是在張之珏去年搞的生日慈善音樂夜才得悉。就算是當年有人想提名他參加世界傑出青年選舉，覺得這是賣點，希望博得同情分，他也說不用。

身體殘缺不是問題，可能是福氣。我戰勝克服了，最終我是一個比正常更正常的人。

雖然如此，但張之珏的右手拇指確實是萎縮了，不過，當年拍古裝，長長的手袖就可以遮蓋，不是問題，但他覺得這一生如果有遺憾，就是喜歡鋼琴卻不能彈奏。

▲ 當年《清宮殘夢》的劇照，張之珏飾演光緒皇帝，到今天，他還記得是在養心殿的場景。（圖片：被訪者提供）

哥哥自殺無心插柳移民

小兒麻痺症對於張之珏來說是小事，但哥哥（前警務處助理處長張之琛）自殺，卻對他帶來衝擊。

我和哥哥好親近，日日都通電話，每周都食晏，不要說兄弟，朋友也不會這樣見。但我從來不會過問他工作上的事情，但他自殺死了，我當時才了解到甚麼是人無了一半、靈魂也無了一半的意思。

張之珏母親是一位很堅強很「硬淨」的女性，兒子死後，一滴眼淚也沒有流過，她曾經說：

你怎知道他現在不開心呢？你不贊成他的選擇，但你要尊重他的決定。

但始終手足情深，並不是一時三刻可以紓緩。碰巧張之珏之前買了機票，打算去新西蘭探同學，年底就到期，哥哥於11月10日跳樓自殺，12月12日張之珏就訂了機票，聽父親的話離開一下去散心。沒料到這一走，從2004年至2017年，張之珏就好像在娛樂圈、電子媒體上消失了。「其實真的沒有想過移民，但我住在一個只有4萬人的小鎮，生活無壓力，又沒有太多種族歧視，空氣又好，生活指數又低，咁美麗的世界，因此我一再延期居留，最後還搞埋居留權。」

新西蘭的美好新世界

當今天大家遇著要14天隔離，喊咁口投訴時，對張之珏來說，一點難度也沒有，因為他在新西蘭的生活，不看電視、不看新聞、不上網，好像與世隔絕一樣。

我回來都無開過電視機，21日了，因為都是重覆那些東西。你可以說我抽離，但我抽離正是我投入，投入自己的世界。這不是自私，我沒有拿任何福利令自己滿足，只是自己找空間滿足自己。

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因為結識了伴侶John，張之珏的世界改變了。生活接觸都是美的東西、動聽的古典音樂。因為John生長在古典音樂世家，因此當他每天練琴時，就會問張之珏喜歡聽甚麼？結果讓張之珏愛上了莫札特、巴哈；因為John喜歡古董，耳濡目染下，張之珏對於古董，也能分辨出是甚麼年代的寶物。

「我很喜歡鐘，常叫人送我鐘，一點也不介意。我家總共有35個鐘，會一齊響，但如果有朋友來到，我就會熄了響鬧。其實，我一點也不覺得它嘈吵，我覺得幾十個鐘一齊響，是音樂，告訴我時光流逝。」因此就算鐘半夜三更在報時，也不會擾張之珏清夢。

決定活到95歲

一點不像71歲的張之珏，決定要活到95歲。「我覺得自己生理時鐘現在是40歲，思想是35歲，其實無人覺得我是71歲，我打算活多20年左右。」他想起母親說過：甜酸苦辣、悲歡離合、生老病都試過，只是未試過死而已。「我母親是94歲走，她希望死後不要喪禮，一切從簡，一來慳錢，二來同年紀的人已經死得七七八八，無必要麻煩年輕人，三唔識七來鞠躬，真是至理名言。」要走，也要走得瀟灑。

與寶珠芳芳的一段緣

陳寶珠：張之珏記性非常好，年少時的事情，許多到今天都能繪影繪聲道出來。就好像他與「影迷公主」陳寶珠的一段緣，看似是小事一椿，但足以看到大明星的人品。

▲ 陳寶珠與張之珏母親的合照，當年陳寶珠的父母——陳非儂及宮粉紅，經常與一班朋友去郊遊，這張攝於容龍別墅。（圖片：被訪者提供）

話說當年，我妹妹張寶之跟陳寶珠的養父陳非儂學粵劇，那時候寶珠姐拍完《六指琴魔》回來。那間在銅鑼灣的香江粵劇學院，就只有寶珠姐那間套房有冷氣。我妹妹在練功，母親在打麻雀，我就在走廊做功課。寶珠姐見到，就問我是誰？由於走廊沒有冷氣，比較熱，她覺得不好，就叫我入她的套房做功課。

雖然張之珏第一次見寶珠姐，但她實在太好人，沒有架子，因此到今天張之珏仍然清楚記得當時的情景。

蕭芳芳：至於60年代另一也紅透半邊天的蕭芳芳，張之珏與她的淵源更深厚。話說當年1998年邵逸夫爵士給了護苗基金100萬，但基金根本還未註冊登記，而要經過政府審批，通常快則要半年，慢則可以一、兩年才能成事。蕭芳芳正愁如何開戶口將支票存入之際，張寶之就想起她哥哥張之珏，也是兒童癌病基金創會成員。「於是我們就約出來見面，我就對芳芳說：交給我，等我搞！結果我找了一些很勁的人加入董事局，如香港消費者委員會前總幹事陳黃穗，還有其他猛人，結果申請很快便獲批准，也順利開戶口將支票存入。」

2004年張之珏決定移民，辭去所有公職，蕭芳芳很不捨；到護苗基金成立20周年（2018年）時，蕭芳芳特別頒了一個紀念品給張之珏，寫著「護苗基金開國功臣」，感激他為基金解困。

▲ 1978年蕭芳芳與張之珏到新加坡表演，熱情的粉絲在機場送上花環。（圖片：被訪者提供）

這一生最佩服的人——鍾景輝

張之珏清楚記得自己是1973年6月30日浸會大學畢業後，7月1日就到無綫上班。

電視歷史上從來無一個23歲的靚仔，無做過助理編導，一入行就做編導，這個紀錄是我創，所以我第一次出糧，就說要請King Sir食飯，因為他是我老師、是我老闆。

對於這位恩師，張之珏讚不絕口。

我從來無聽過他講過任何人一句壞話，好難得，他只會想到別人的優點。而且在他身上學到的東西是無窮無盡，行為、操守、思維，對戲劇的熱愛及狂熱，窮一生也找不到這樣完美的人。

他記得當年鍾景輝是TVB的製作部總監，負責管戲劇部門。縱使King Sir忍耐力高，但電視台的勾心鬥角，他也招架不住。「我記得有一組人在公司另起爐灶，要剃King Sir眼眉，但他只說了一句：『如果為了公司收視有好處，那就各有各做啦！』但我知道他當時很委屈，這是他劈炮的原因之一。」

不知是否受了謙謙君子King Sir的影響，張之珏覺得做人如果有甚麼事發生，一定是自己有問題，不是別人有問題，與今天許多人覺得我無問題、你有問題大相逕庭。

我經常覺得所有人都叻過我，我不會叻得晒，認叻其實好攰，永遠不會滿足而不斷追求，我唔得。你有無料，別人的看法會與自己不同，所以我給自己平穩的分數，其他人讚美我當是獎賞，這樣便無壓力，因為做了自己本份。

記者:何小雲

同場加映：陳勉良訪問