【濕地公園睡蓮】天水圍濕地公園睡蓮初綻放　假日親子放空打卡熱選【內附多圖】

▲ 香港濕地公園這群水中睡美人——睡蓮，已急不及待，在這個仲春3月杪、4月初，陸續綻放，是復活節假期的好去處。

復活節長假期臨近，在疫情下最好到郊外散散心，論交通方便者，香港濕地公園是好選擇之一，公園蓮池的睡蓮已經初綻，為這個仲春添上艷色。睡蓮的花期約為5月至10月，不過，香港濕地公園這群水中睡美人，已急不及待，在這個仲春3月杪、4月初，陸續展露嬌嫩的容顏，要令拍友為它們傾情。愛畫人士，不妨來一趟與莫奈神交。

▲ 香港濕地公園睡蓮美態。（Vanessa拍攝及授權刊登）

香港濕地公園其中一個最為賞心悅目的景致，就是一片片睡蓮在淡水沼澤盛開的風姿。睡蓮的葉片浮在水面上，由柔軟的葉柄連接至水底的根狀莖，葉邊有個缺口。睡蓮花朵會在日間開放、傍晚閉合，就像晚上要休息一般。

▲ 香港濕地公園睡蓮美態。（Vanessa拍攝及授權刊登）

▲ 香港濕地公園有不少打卡點。（Vanessa拍攝及授權刊登）

睡蓮的別名又叫水浮蓮、子午蓮，睡蓮科睡蓮屬的多年生水生植物，睡蓮是水生花卉中名貴花卉。睡蓮的葉子和花浮在水面上。因其花色艷麗，花姿楚楚動人，又被人們讚譽為「水中女神」。中國古代，不少騷人墨客寫過詠讚睡蓮的詩詞，形容它為「紅粉伊人枕波眠，風掀碧裙任纏綿」，婉約多情，教人神往。

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根據香港漁農自然護理署出版的《香港水生植物圖鑑》，睡蓮屬於浮葉植物，葉浮於水面，栽種於池塘中；根狀莖肥厚；浮水葉圓形或卵形，基部裂開；沉水葉薄膜質，脆弱；葉全緣或具有波狀鈍齒或三角形銳齒；花形較小，有的花貼近水面，有的花伸出水面；花謝了後，不會膨大成蓮蓬；睡蓮的花較小，花瓣白色、粉紅色、紫色、紫紅色、黃色等，部分有香味。

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睡蓮原產非洲大陸，開花漂亮優雅，有極高的觀賞價值，多年來一直深受水景園林的喜愛。睡蓮葉片深綠色，漂浮在水面上，花朵較小，一個花柄只開一朵花，一株睡蓮有很多個花柄。它的品種繁多，主要有粉睡蓮、紅睡蓮、白睡蓮、香睡蓮、黃睡蓮等，此外依尺寸來看，最大的有美洲球根睡蓮，最小的有姬睡蓮。睡蓮一般以白天開花、晚上閉合的品種最受歡迎，能夠充分配合人們觀賞時間。

香港濕地公園

地點：新界天水圍濕地公園路

開放時間：星期一、星期三至星期日、公眾假期上午10時至下午5時（售票時間：上午9時30分至下午4時正）；逢星期二休息（公眾假期除外）

門票：標準票$30、優惠票$15*、3歲以下小童免費

*優惠票包括：3歲至17歲小童、全日制學生、殘疾人士、殘疾人士的一名同行照料者（不適用於多次入場證）及65歲或以上長者。

編輯：葉翠華