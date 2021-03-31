【樂壇校長】譚詠麟不怕「燈死」姜濤　跟發哥跑山身體好：下月打第二針疫苗【有片】

▲ 譚詠麟將會再打第二針疫苗。

現年70歲的阿倫譚詠麟在3月5日已接種科興疫苗，他昨日出席港台活動時表示本身沒有「三高」，而且每年定期做體檢，打疫苗前也有問醫生意見：「跟我一起打疫苗的朋友，打完兩周出現反應，容易眼瞓，我都試過有天日間覺得眼瞓，自己很少這樣。」

不過對於本港發生有市民接種疫苗後疑身體狀況出現異常，阿倫表示不擔心，並透露在4月頭會再打第2支疫苗：「不過打之前都會檢查清楚心跳、血壓，看是否適合打。」

▲ 譚校長昨日在港出席活動。（東星圖片）

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發現發哥行山秘密

他又表示因為農曆新年時吃了很多東西，所以近日要努力做運動。曾與發哥周潤發一起跑山的他說：「估唔到發仔咁勁，用體育幫咗好多老人家、藝人醫病。之前見鵬哥（盧海鵬）行得不太好，發仔較他慢慢行，讓血液通全身，鵬哥現在行得好好。」

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另外，身為「樂壇校長」的譚詠麟讚姜濤回應惡搞事件對答大方：「EQ拍得住我。」可是有網民稱阿倫是「樂壇燈神」，曾被他讚過的歌手如李克勤、梁漢文、李蕙敏、關楚耀、林欣彤、樂隊Mr.等都星途崎嶇，擔心阿倫「燈死」姜濤。

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不怕「燈死」姜濤

阿倫辯稱：「邊有咁易『燈』得死？李克勤幾好，大器晚成，可能他（姜濤）一點就明呢！我好早在內地提陳奕迅（Eason）、G.E.M.（鄧紫棋），他們跑出又不見你講。」

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不過陳奕迅、鄧紫棋先後捲入合約糾紛，阿倫稱：「風波一定有，否則怎叫娛樂圈？做娛樂圈一定有風波。」他更玩食字稱：「我相信死而不『姜』。」

同場加映：姜濤訪問