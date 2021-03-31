【防疫措施】政府刊憲防疫措施新安排　明日起泳池重開戲院及主題樂園入場人數放寬至7成半

▲ 泳池明日起在符合相關規定及限制下可予開放。（經濟日報資料圖片）

現時社交距離措施安排有限期將於今日(31日)屆滿，食衞局發布，明日起泳池在符合相關規定及限制下可予開放，泳池內人數不得逾可容納人數3成，戲院、表演場地及主題樂園等入場人數上限提升至75%，其餘限制依舊，為期14天；而今日起宗教活動羣組聚集可獲豁免，但活動期間不得飲食，參與人數亦不可多於處所可容納人數3成。

新一輪社交距離措施安排明日起生效，食衞局將適度調整社交距離措施，包括今日(31日)起，於教堂及寺廟等崇拜處所的宗教活動羣組聚集可獲豁免，惟除宗教禮儀一部分外，期間均不得飲食，而參與者人數應不得多於該處所可容納人數3成。

至於其他社交距離措施新安排，明日生效，為期14天，直至4月14日（星期三），新安排如下：

泳池在符合相關規定及限制下可予開放，包括身處泳池內須一直佩戴口罩，惟游泳、淋浴、在更衣室及泳池之間或於兩個泳池間行走時等情況則不受此限，池內人數不得超過可容納人數的3成等

戲院、表演場地每一場出售戲票及供佔用座位，不得超過影院、場所座位數目75%

主題公園遊客人數任何時候不得超過可容納人數上限75%。

公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席供佔用座位，不得超過觀眾席座位數目75%

其他表列處所規定及限制將維持不變，包括浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所及麻將天九耍樂處所須持續停止營業，繼續關閉酒吧或酒館；而餐飲業務負責人不採取指定防感染措施，晚上6時後不可堂食，處所內顧客數目不得多於座位數目一半，亦不得有多於二人同桌。

食衞局表示，過去一星期本地確診個案數字，已回落至平均每日低於5宗，惟仍需要維持大部分社交距離措施，以繼續遏制疫情，及鼓勵更多市民盡快接種疫苗，考慮到復活節假期臨近，故針對一些較低風險活動適度調節相關限制。

局方又呼籲市民繼續忍耐，在復活節假期保持社交距離，期望把第四波疫情全面撲滅，早日達致「零確診」﹔重申當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便有機會出現保護網或群體免疫，讓大家回復正常生活。

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責任編輯：陳正怡