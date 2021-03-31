【新冠疫苗】衞生署：3宗曾接種疫苗死因庭個案毋需呈報　包括8旬婦打針翌日亡涉心肌梗塞

▲ 衞生署公眾殮房曾處理3宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個案。（經濟日報資料圖片）

有傳媒報道一名8旬婦3月20日接種科興疫苗後，翌日於寓所倒斃，惟衞生署並無公布。衞生署昨日(30日)深夜發稿，提到衞生署公眾殮房曾處理3宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個案，包括一名80歲女子於家中死亡事件，經初步解剖為破裂性心肌梗塞，與疫苗接種無直接關係，亦不符合疫苗接種異常事件呈報準則。

署方強調，一直密切監察接種新冠疫苗後可能出現的異常事件，並以專業和按科學實證，判定事件是否符合疫苗接種異常事件呈報準則。

衞生署表示，除醫院管理局轉介的個案外，衞生署公眾殮房亦曾處理3宗接種新冠疫苗的死因裁判法庭個案，當中包括一名80歲女士在家中死亡事件，但根據衞生署法醫進行初步解剖為破裂性心肌梗塞，按醫生的專業判斷其死亡原因與疫苗接種無直接關係，並不符合疫苗接種異常事件呈報準則。

至於另外2宗死者，分別為一名58歲男子及一名30歲女子，分別因遇溺及墮樓而身故，與疫苗接種無直接關係，均不符合疫苗接種異常事件呈報準則。署方稱，有關3宗個案會交由香港大學所進行的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」作分析。

署方重申，根據新冠疫苗臨床事件評估專家委員會訂立呈報準則，若有明確的醫學原因能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員可視為不符合呈報準則而無需當作疫苗接種異常事件呈報。醫管局及衞生署已建立機制，將一些不需要呈報為異常事件的死亡個案紀錄，提供予香港大學進行監測及分析，而有關研究結果亦會定期向專家委員會匯報。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡