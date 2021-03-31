【音樂尖子】琴藝超班YouTube觀看次數破億　日本8歲女精通古典樂流行曲日練琴5小時

▲ 日本一名8歲女童琴藝高超，精通古典樂至流行曲，每日練琴長達5小時。

不少父母除了重視孩子的學業成績外，還期望他們在音體藝多元發展。日本一名年僅8歲的女童琴藝高超，精通古典樂至流行曲，每日練琴長達5小時。媽媽為女兒開設YouTube頻道上載她的演奏影片，怎知在YouTube爆紅，觀看次數破億。

據日本媒體「ORICON」報道，8歲女童Ritchan的媽媽於去年5月，為當時7歲的女兒開設YouTube頻道「Ritchan's music channel」，至今已有逾10萬粉絲，影片觀看次數破億。近日就讀小二的Ritchan與媽媽接受訪問，分享她的學琴經歷及感受。

貝多芬到動畫配樂皆精

年紀少少的Ritchan對音樂的興趣廣泛，由古典樂的貝多芬到流行曲J-POP、迪士尼及吉卜力的動畫配樂都喜歡，因此她透過電子琴演奏的樂曲非常多元化。媽媽坦言會被女兒的演奏感動，有時甚至會哭起來。

▲ Ritchan對音樂的興趣廣泛。（Twitter圖片）

媽媽憶述在Ritchan幼稚園時帶她學琴，自此開啟女兒的音樂路，現時Ritchan每天練琴約5小時，平日除了返學、做功課外就是練琴。Ritchan笑言︰

即使放學後好累好眼瞓，我還是堅持練琴，當然有無法集中精神的時間。

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女兒親選上載歌曲

媽媽經常購買樂譜歌集給女兒，有時又會為她從一些專輯中選曲。雖然Ritchan年紀還小，但媽媽非常尊重她，大部分上載至YouTube頻道的歌曲都是由Ritchan自己選擇的。

對於YouTube觀看次數破億，母女都謙稱從沒想過會有這麼多人觀看影片，令她們感到很驚訝。媽媽會把網民的留言一一讀給女兒聽，她認為網民的意見及支持，對女兒很有鼓勵性。

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為每首歌曲錄製影片前，Ritchan都會練習無數次，有時因練琴少了玩樂時間，但最終還是覺得值得。母女會多次重新拍攝，直到她們對影片滿意為止，媽媽再花費數天時間處理後期製作。Ritchan希望將來成為鋼琴老師或鋼琴演奏家，現在為目標一步一步努力。

最初Ritchan的YouTube影片發布後，不少網民都對她精湛的琴藝感到驚訝，有人留言「這不是在撒謊嗎？你真的只有7歲？」有人聽她的琴音後表示動聽得令人雞皮疙瘩，又感動得熱淚盈眶。

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責任編輯：王明芳