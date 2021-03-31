【巨型鮫魚】大埔街市驚現超級大鮫魚重逾90斤　網民：切一片夠食成個星期

▲ 大埔街市驚現超級大鮫魚，重逾90斤。

繼美孚街市近日出現11呎長、20斤重大油𩺬後，大埔街市也驚現一條等高成年人的超級大鮫魚，震驚網民。有人討論起這條魚的品種，一名網民就指，這條魚應屬「大翼鮫」（中華馬鮫），又稱：「鮫魚之中呢種比較難食。」

據Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，有網民昨日分享一張照片，相中顯示一名男子躺在一條超級大鮫魚旁邊。鮫魚魚身極長，足足有一個成年男子般高。發帖者稱鮫魚是來自大埔街市，重90幾斤。

▲ （圖片來源：Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

相片引起網民熱烈議論，有網民笑稱：「好心有好報，攞左邊個條去放生啦」、「左右兩條邊條係野生？」亦有人感嘆鮫魚如此之大：「嘩，切一片都夠食成個星期」、「條魚睇黎重過個人」。

有網民就談論起鮫魚品種指，這條魚是「大翼」，又鮫魚之中，屬這種比較難食。有網友就回覆，以為相中鮫魚是「泥棟」，獲同一網民回應指：「泥棟大概三十令斤已經好大，呢條見到肌肉橫紋又闊身係大翼。」

存放或食用魚類注意事項

鮫魚作為家常食材，不少人也會經常食用。但原來，天然無添加的魚類也含有可致食物中毒的組胺。

食安中心曾提醒市民，部分魚類含大量天然存在的「組胺」，是魚及魚製品在變壞及發酵過程中，由製造組胺的細菌所產生的有毒代謝物。其中又以鯖魚、沙甸魚、吞拿魚及鯷魚這4種魚類屬高危，必須提防注意。

如進食含大量組胺的魚及魚製品，可引致「鯖魚中毒」，出現口部刺痛灼熱、面部潮紅出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹等徵狀，嚴重可致哮喘發作或誘發心臟病。

因此食安中心提醒市民，存放或食用魚類有以下數項需注意：

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責任編輯：羅嘉欣