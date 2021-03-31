【復活節好去處】apm15呎櫻花大道快樂打卡　會員消費滿額免費享櫻花美食＋半價選購GODIVA【內附詳情】

▲ 即日起至4月11日，觀塘apm商場特別推出「綻放櫻の味」主題活動。（商場提供）

大家已經有一年多未能回鄉？是否很記掛日本的櫻花？不如去以櫻花為主題的apm一解相思之苦。商場變成一個長滿櫻花的花園，除了賞櫻，還有美食優惠及熊咖啡拉花工作坊體驗，而且消費滿指定金額還有獎賞，大家不要錯過。

▲ 「快樂開箱」大型互動裝置，用長達20呎的貨櫃箱，加入藝術、科技及玩樂等元素。（商場提供）

今個復活節，觀塘apm商場特別推出「綻放櫻の味」主題活動。即日起至4月11日，大家可以在apm中庭的15呎櫻花大道打卡，同時可逛逛手作工藝市集尋覓心水禮品。場內並建有「快樂開箱」大型互動裝置，在長達20呎的貨櫃箱內，加入藝術、科技及玩樂等元素，讓大家玩過夠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

The Point by SHKP會員即日電子貨幣消費滿$300，即可免費享商戶特色櫻花甜品/飲品，包括Starbucks「櫻吹雪草莓白茶」、Twinkle「櫻花樹下 (迷你版)蛋糕」等；消費滿$600或以上，更可於Table 18、八天堂及Italian Tomato免費品嚐櫻花料理，盡享口福。

此外，The Point by SHKP會員憑200積分及以電子貨幣購物消費滿$2,000或以上、或登入網上購物平台「新地購物一站通」以超筍半價$180，即可參加可愛熊咖啡拉花工作坊一次，及獲贈$100美食優惠券歎盡櫻花主題美食。

另外，會員於即日起登入「新地購物一站通」，即可以半價購買GODIVA、VENCHI及龍島指定產品。包括$38 GODIVA朱古力小兔、$48 VENCHI朱古力蛋小禮盒、$49龍島復活節小兔/小雞朱古力及脆脆禮包等。又或可以8折購買特色櫻花甜品/飲品或料理乙份（數量有限，售完即止）。

記者︰梁靜詩