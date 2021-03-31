【抵港檢測】明日起所有中國抵港人士　抵港時或翌日以及第12天需檢測

▲ 港府明日(1日)起將統一各口岸抵港的檢測安排。（經濟日報資料圖片）

港府明日(1日)起將統一各口岸抵港的檢測安排，規定所有於4月1日或之後從中國各地區抵港的人士，均需於抵港時或於抵港第二天，及第12天接受檢測；而按「回港易」計劃抵港而獲豁免強制檢疫者，均須於到達香港第二天及第12天進行檢測。

而經機場抵港並須根據《第599C章》進行強制檢疫的人士，除抵港當天接受「檢測待行」外，亦須繼續在到達香港後的第12天進行檢測，政府會相應修改獲豁免強制檢疫人士的豁免條件，將抵港後的檢測納為豁免條件之一。

港口衞生人員會向有關人士抵港時，派發檢測樣本收集瓶，受檢人士須於到達香港第二天及/或第12天，按指引使用該收集瓶，收集深喉唾液樣本，並於當天交回收集瓶作檢測。如有需要，有關受檢人士可委託親友在121間郵政局、醫院管理局47間普通科門診診所或20個港鐵站設置的自動派發機索取檢測樣本收集瓶。

至於經「回港易」計劃抵港或獲豁免強制檢疫人士，亦可選擇於抵港第二天及第12天到社區檢測中心進行檢測。受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並訂明人員要求提供有關其進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知以供查核。

發言人稱，政府會跟進相關人士有否遵從強制檢測公告，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：陳正怡