【愛美麗狂想曲】姚嘉妮演陳豪前妻驚豔登場　兩孩之母不靠節食做靚媽【有片】

▲ TVB劇《愛美麗狂想曲》飾演陳豪前妻的姚嘉妮已是兩孩之母，但仍然保養得宜。

TVB劇《愛美麗狂想曲》內，姚嘉妮飾Matt少（陳豪飾）前妻沈慧，獲觀眾大讚女人味十足，美貌絕不遜於同劇的李佳芯、陳瀅、譚凱琪等幾位女星，成為《愛美麗狂想曲》的亮點之一。

現年42歲的姚嘉妮已是兩孩之母，身材卻沒有走樣，她更曾表示從不刻意節食，但會多做運動去保持身段。

【她她她的少女時代】41歲姚嘉妮保養有道做靚媽 助夫建童裝王國擁6間服裝店

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

參加亞姐入行

擁有42吋長腿的姚嘉妮，在1998年參加亞洲小姐，獲得季軍後加入成為亞洲電視旗下藝人，同屆亞姐冠軍為羅麗莎。

她於2001年轉投TVB，曾參演《妙手仁心III》、《天幕下的戀人》、《甜言蜜語》、《BB來了》等多套電視劇。

【BB來了】童裝店老闆娘姚嘉妮教選童裝 從配搭衣物了解子女【有片】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

與丈夫齊做童裝生意

姚嘉妮於2006年與前亞視藝員林祖輝，後來二人育有一對子女，一家四口幸福快樂。

婚後的她一度減少幕前工作，專心打理家庭，以及與丈夫合力經營童裝生意。

42歲的姚嘉妮保養得宜，不過她曾表示從不靠節食減肥：「我很喜歡吃東西，還要吃很多，亦不會刻意戒肉及零食，但會平衡，吃得多便多做運動。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

熱愛運動的她表示：「我是不可停下來，小時候會游泳、打籃球及踢腿等，所以拉長了筋肉，便不易胖在腿上。現時，若那天不需工作，早上起來亦定會做運動，如跳舞、打波，及跑步。」所以想靚，不可以偷懶。

同場加映：林子善專訪