【智叔病逝】廖啟智次子發文悼念亡父　為父親離世徹夜難眠：我會好好休息

▲ 廖啟智二仔文信發文悼念亡父。

「智叔」廖啟智因患胃癌於本月28日病逝，遺下太太陳敏兒及兩名兒子與世長辭。陳敏兒日前已向傳媒表示會平伏喪夫心情，至於智叔二子文信，在沉澱三日心情後，始在社交平台發文，哀悼父親離世。

在智叔離世後，二子文信當時未有個人社交平台發表感受，至昨日，文信在IG限時動態，感謝好友慰問，亦留言懷念父親。

▲ 廖啟智的次子文信在IG發文。

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為父離世心力交瘁

文信寫道：「收到好多窩心嘅Message（真係好多，陸續回應）感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴，放心！我冇事！」

文信也表示父親的離開，令他徹夜難眠，他續寫：「我會好好休息，慢慢疏理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！好眼瞓！我瞓覺了！」

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雖然行文簡約，但字裡行間流露出哀愁，顯見對父親離世甚為感傷，並身心俱疲，但他卻會堅強面對。

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兩子具音樂才華

廖啟智兩子文哲及文信，現已長大成人，兼遺傳了父母演藝天份，24歲的二子文信生得高大，外型斯文，甚具音樂天份，並曾隨大哥文哲到澳洲升學。

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文信近年加入一個年青人主理的網上頻道做「小蕃茄」做YouTuber，除幕前演出和唱歌，亦負責幕後製作，多才多藝的他，卻十分低調，雖曾跟鄭中基和Eric Kwok有音樂交流，但未有人知他是智叔的兒子。

自智叔過身後，太太陳敏兒連日為丈夫打點後事，兩名兒子文哲和文信，平時甚為低調，雖然早前常到醫院探望父親，但未為傳媒拍攝。

父子檔合唱

另外，TVB《東張西望》昨晚播出懷念智叔的片段，當中剪輯了當年廖啟智在南極郵輪拍攝期間，大子文哲為父親伴奏《單車》及《海闊天空》，智叔並開金口唱歌，成為父子難得演出片段。