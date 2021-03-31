【正能量】港女陪輪椅爸爸搭的士欲給$5附加費　貼心的哥婉拒稱規例豁免獲貼士

▲ 一名的士司機分享近日接載輪椅老翁，其女兒欲多付$5附加費，事主婉拒後獲得$15貼士。

新冠肺炎疫情打擊各行各業，當中亦包括的士業界。不過，最近有的士司機接載一名坐輪椅老翁，同行的女兒在下車時欲多付$5輪椅附加費。司機婉拒並指出相關規例豁免收費，但對方堅持留下$15貼士，事件令人窩心。

近日，一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發帖，指自己當日接載了一名坐輪椅的老翁和其女兒，在到達目的地後按錶收費$65時，老翁的女兒叫司機多收$5「輪椅錢」。事主立即婉拒，

輪椅係唔收錢㗎！有老人傷殘人坐緊喺上面唔會收！

▲ 的士司機獲得的$15貼士。（網上圖片）

的哥向乘客表示輪椅毋須收費

老翁的女兒表示過去乘的士，司機均會收取附加費，事主指「冇人坐嘅就會收」。她聽後道謝及拿出$100付款，司機找回$35，老翁的女兒放下$15貼士後便離去。司機對此感到驚喜並笑說：「啲客咁樣俾法，好快夠錢去日本旅行！」

帖文一出大獲網民「like」，大讚的士司機和乘容行為令人感到窩心，「你好心，所以有好報！好司機遇上好乘客」、「又係一個互相尊重的例子」。也有同行大讚司機，「的士行業好在有你」、「師兄都係一個好好嘅的士司機，做返一個正常有禮貌嘅人，往往都有所得著。」點擊查看其他網民留言：

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運輸署的士收費表

有網民亦分享曾經攜帶寵物、BB車乘的士，都沒有被收取附加費。根據運輸署的資料，傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖毋須收費，其他收費如下：

每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）：$6

一般來說，司機可就下列行李，收取行李附加費：

每件擺放在車尾行李廂內的行李；或

每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李

嬰兒車亦需按照上述準則繳付行李附加費

傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖：免費

每隻動物或鳥類：$5

每程電召預約服務：$5

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責任編輯：王明芳