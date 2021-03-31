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【復活節好去處】與K11 MUSEA巨型復活蛋打卡分享可做善事　消毒機械人在線導航玩轉AI尋寶之旅

休閒消費 12:18 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

K11 Musea的7樓Bohemian Garden設有巨型復活蛋。（圖片K11 Musea提供）

一連五天的復活節假期，再加上適逢疫情轉淡，看來是時候大家要出外走走，各大商場都預期了不少特備節目應節，當中位於尖沙咀的K11 MUSEA更準備復活節尋寶之旅 The Great Egg Hunt﹗在10層高的藝術文化地標一起搜尋25隻復活蛋，尋獲後更有獎賞呢。

是次K11 MUSEA復活節尋寶之旅The Great Egg Hunt！由4月2日至11日舉行，場內的消毒機械人今化身成復活兔的小助手，在線導航並帶領大家暢遊10層高的藝術文化地標搜尋合共25隻復活蛋。

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是次的復活蛋邀請本地三大藝術團隊參與，包括Graphic Airlines、林雅儀（Zoie Lam）和杜波淇（toballki）一起共同策劃。他們各自手繪了巨型復活蛋，大家只要去到7樓Bohemian Garden與巨型復活蛋拍照，然後分享在自己的社交媒體，K11 MUSEA便會捐款予願望成真基金，在節日分享愛並回饋社會。

此外，當大家在場內尋獲5隻復活蛋，而又在場內消費便能獲得一枚或以上代幣，憑代幣在MUSE EDITION挑戰「擲K Dollar 遊戲」，只要成功擲中10 K Dollar、50 K Dollar、100 K Dollar及10萬 K Dollar區域，便能獲取豐富獎賞。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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