【表達能力】依賴電子奶嘴湊仔或致言語遲緩　「三不做」提升小朋友表達能力

能夠清晰地表達自己想法，對小朋友來說很重要，今集《湊得輕鬆啲》邀請了言語治療師莫宜端（Zandra），分享如何提升小朋友表達能力。

「Late Talker」受環境影響

Zandra指出，所謂言語發展遲緩，或者是言語學習障礙，有不同的原因。

很多時候因為小朋友大腦的發展本身天生有不同問題，所以令他們一些生活上的發展，不單是大肌肉、小肌肉，甚至語言發展上，會比較遲緩。

另一方面，有些小朋友是「Late Talker」，兩歲都未能說出單字，父母當然會擔心。Zandra指這種情況未必因為發展性障礙，而受他們的生活環境，以及大人和小朋友溝通的質素所影響，所以令他學語言慢了一點。

不建議從YouTube影片學語言

要令小朋友學好語言，Zandra提醒家長，千萬不要讓小朋友從YouTube影片中學習語言。她指現時坊間很方便，YouTube有很多短片，小朋友看着手機屏幕，又有歌聽又有字，看似相得益彰，但這樣並不是一個很有質素來學習語言的方法。

其實不止香港，海外很多研究言語治療或者大腦發展的專家都發現，與小朋友有質素的溝通，應該是大人與小朋友聊天；或者就算沒有言語也好，有動作有眼神的交流，這樣去培養他們與人溝通的能力，才是最重要的。

父母與子女多作溝通

不少爸爸媽媽會遇到一個情況，當子女言語表達能力不太好時，會用鬧脾氣和哭來表達自己的情緒。Zandra建議父母不用太快跟小朋友講道理。

例如他有情緒，鬧脾氣也好，大哭也好，首先我們抱抱他，告訴他，你哭了，看到你很不開心；或者例如他的玩具被人弄壞了，你肯定是很生氣，將這些有情緒的字眼，讓小朋友多聽多知道一些。

另一方面，其實大人都有自己的情緒，Zandra指大人都很不習慣跟小朋友表達情緒。

我的意思不是叫你跟小朋友鬧脾氣，而是說我是雙職媽媽，放工後還有大塞車才回到家。我的小朋友常常纏着我，要我跟他講故事，我定下來後都會告訴他，媽媽現在很累，今天工作後很忙，還有些還沒做完，都有點不開心。接著示意他先讓我靜一靜，等等再跟他講故事。

Zandra認為，小朋友在耳濡目染底下，會知道大人也會不開心，或者大人都會有些懼怕的東西。他會習慣用語言試圖表達自己的情緒，慢慢幫他學會自己處理和調控自己的情緒，令它不要這麼激烈，達至比較良好的溝通效果

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記者：胡嘉儀