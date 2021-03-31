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【靚粧法寶】夏日回暖嚴選粉底首重貼薄透氣　上粉3大要訣令底粧自然水潤

休閒消費 12:05 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

水漾調色粉底液有別於膚色系粉底，提供了5種色調，針對肌膚色調的修正，並進一步提升透明感。以薄膜層模彷素肌般，打造貼服度高的粧效，全日持續滋潤。（$380/RMK）（品牌提供）

粉底猶如臉上的第二層皮膚，因此大家要選擇一款優質又具護膚成分的產品，讓肌膚感覺舒適。近日天氣開始回暖，加上為配合口罩肌的需要，貼薄、自然、透氣度及補濕度高都是今夏粉底的必備條件，如較易出汗，則建議選擇具防水功能的，避免有溶粧情況。

嚴選粉底

粉底的種類很多，質地及用法有別，例如粉底液含有較高的水分和油分，遮瑕度較高，適合乾燥肌膚、混合性肌膚的人使用；粉餅的遮瑕力與持粧度都較弱，但質地清爽；糅合了粉底液與粉餅優點製成的氣墊粉餅，則具控油及高遮瑕度。塗完粉底後，可用碎粉輕輕定粧，可減低肌膚泛油脫粧的情況。

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粧前準備

打底的產品包含粧前乳及隔離霜，用途就是為了保濕、修飾及防曬，好使底粧更貼服無瑕。不少產品都有加添了控油或調色等的作用，大家亦可分區打底，於容易出油的T字位塗上霧面的控油底霜，在容易乾燥的兩頰則塗上保濕底霜。

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打造底粧3大要點︰

1.選擇粉底顏色時，為避免頸和面出現兩截色，應以頸部膚色為準，試粉底時可點於近頸部的腮骨位置並推開，色調能配合頸部的才適合。

2.不同顏色的打底霜有不同功效，如果皮膚偏黃，可以使用紫色系；皮膚泛紅可選用綠色；黃色則修飾黑眼圈和色斑。

3.皮膚太乾的話，上粉前應先敷一個水份面膜，或將粉底加入gel狀乳液以1:1比例混合，可令粧容更水潤貼服。

查詢電話：

RMK（2151 2838）
REVLON（2890 0852）
Shiseido（2262 6966）
THREE（3101 9237）
FANCL（8223 2625）
ETVOS（2493 1311）
Armani Beauty（2385 7838）
Clarins（2994 6238）
Make Up For Ever（2154 1151）
Cle de Peau Beaute（2234 7111）

記者︰梁靜詩

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