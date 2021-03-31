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【新冠肺炎】消息：新增少於10宗確診個案涉源頭不明　下午有疫情記者會

社會 12:54 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港新冠肺炎疫情稍見緩和。

本港新冠肺炎疫情稍見緩和，消息指，今日（31日）新增約少於10宗確診個案，事隔一日再錄得不明源頭本地感染，衞生防護中心及醫管局下午將設疫情記者會。

昨日（30日）新增約7宗確診個案，6宗為輸入個案，本地個案佔1宗，為一名44歲女子，屬早前本地確診個案的緊密接觸者，3月17日已於檢疫中心隔離。至於餘下6宗輸入個案中，包括2名外傭及2名船員，有3人均涉N501Y變種病毒。詳情請見【下一頁

醫管局昨日公布，一名28歲由美國回港的染疫男子驗出對變種病毒株「E484K」呈陽性反應，有3名確診病人曾與他一同接受隔離治療，現4人均須單獨隔離。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種核糖核酸（mRNA）疫苗如復必泰後所產生的抗體，對付「E484K」的能力不及對付「N501Y」，但接種後仍具保護力。詳情請見【下一頁

另外，新一輪社交距離措施安排明日起生效，食衞局將適度調整社交距離措施，包括泳池在符合相關規定及限制下可予開放，戲院、表演場地及主題樂園等入場人數上限提升至75%，其餘限制依舊，為期14天。詳情請見【下一頁

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同場加映，TOPick診症室最新一集，幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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