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【疫情減壓】羅浮宮48萬件館藏線上免費睇　設計互動式地圖如現場參觀瑰寶【內附連結】

休閒消費 11:30 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

德拉克羅瓦的《自由引導人民》。(相片來源︰羅浮宮官網)

一場疫情令不少外國的博物館作線上展覽，著名的法國羅浮宮也不例外，近日宣布其線上館藏資料庫中全面免費公開超過48萬件館藏文物，讓全球藝術迷在家就能欣賞作品，吸收美術養份。

蒙羅麗莎的微笑名垂千古。(相片來源︰羅浮宮官網)

這些藏品來自羅浮宮的8個部門，包括東方文物部、埃及文明、版畫及素描、文藝復興時期及現代雕塑等，以及德拉克羅瓦美術館（Musée National Eugène-Delacroix）藏品的圖文資料，方便研究員與藝術愛好者免費瀏覽。

米洛的維納斯，也是羅浮宮的鎮館之寶。(相片來源︰羅浮宮官網)

薩莫特拉斯的勝利女神。(相片來源︰羅浮宮官網)

在羅浮宮線上館藏資料庫中，網民可以透過搜索關鍵字( 暫時只有法文版)，找到欲欣賞的作品，或參照網站的3個主題來探訪作品，像是分為畫作、雕塑品等7部分的「探索館藏」區；集結羅浮宮40件傑作、2020年最新館藏等的「主題館藏」區，以及別具趣味的「線上互動式地圖」區，點進平面圖中的任一展廳即能觀看作品，可細意瀏覽每件藏品的資訊及從不同角度拍攝的照片，總館長 Jean-Luc Martinez 形容，這是羅浮宮首次在網上免費公開所有藏品，是「前所未有地完整」，大部份畫作甚至可下載作wallpaper之用，值得推介。

(相片來源︰羅浮宮官網截圖)

記者︰馮柏偉

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