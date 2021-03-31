【疫情減壓】羅浮宮48萬件館藏線上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶【內附連結】
休閒消費 11:30 2021/03/31
一場疫情令不少外國的博物館作線上展覽，著名的法國羅浮宮也不例外，近日宣布其線上館藏資料庫中全面免費公開超過48萬件館藏文物，讓全球藝術迷在家就能欣賞作品，吸收美術養份。
這些藏品來自羅浮宮的8個部門，包括東方文物部、埃及文明、版畫及素描、文藝復興時期及現代雕塑等，以及德拉克羅瓦美術館（Musée National Eugène-Delacroix）藏品的圖文資料，方便研究員與藝術愛好者免費瀏覽。
在羅浮宮線上館藏資料庫中，網民可以透過搜索關鍵字( 暫時只有法文版)，找到欲欣賞的作品，或參照網站的3個主題來探訪作品，像是分為畫作、雕塑品等7部分的「探索館藏」區；集結羅浮宮40件傑作、2020年最新館藏等的「主題館藏」區，以及別具趣味的「線上互動式地圖」區，點進平面圖中的任一展廳即能觀看作品，可細意瀏覽每件藏品的資訊及從不同角度拍攝的照片，總館長 Jean-Luc Martinez 形容，這是羅浮宮首次在網上免費公開所有藏品，是「前所未有地完整」，大部份畫作甚至可下載作wallpaper之用，值得推介。
記者︰馮柏偉