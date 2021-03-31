【遇挫折當過節】主題活動周教學生樂觀抗逆　小五生重拾自信

▲ 為期4日的活動名為「挫節」，寓意「當遇到挫折，要當做過節」。（受訪者提供））

新冠肺炎疫情下，學生改為網上授課，面對學習模式的改變，或會造成學業上的壓力。有學校就為學生安排「挫折教育」，透過一連4日（3月22至26日）的活動，讓一眾飽受壓力的小五生，學習如何面對逆境，並從挫折中成長。活動中學生將挫折當作喜慶事，以「過節」形式樂觀地面對，有學生表示，活動讓她明白挫折並不可怕，也重拾了對自己的信心。

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大埔浸信會公立學校每學年都會有一次主題活動周，今年小五生就學習了如何面對挫折。為期4日的活動名為「挫節」，寓意「當遇到挫折，要當做過節」，學生透過看電影、從他人的故事了解甚麼是挫折，再探討要用何心態面對，及找出適合自己的方法去克服。在活動最後一天，一眾五年級生在布置得色彩繽紛的禮堂中「過節」，向彼此分享鼓勵的說話，每位同學都以挫折為題，寫下一句能在失意時激勵人心的句子。

有同學將挫折比喻作星星︰「挫折是夜空中的星星，帶領我們走向成長的道路。」有同學勉勵同儕遇到問題不要放棄︰「就算全世界的人都放棄你，也不要放棄自己。」「不要害怕挫折，挫折只是給你的鍛練。」

5D班的冼家宇就以挫折為題創作了一幅畫，畫中她將挫折化為一個車站，而路綫的終點站是「成長」，比喻挫折只是人生其中一個中途站。冼同學說，因為廣東話發音不準確，加上自己膽子小，以往都不敢在同學面前演講，

但在今次活動中我學習到要鼓起勇氣，因為有挫折都不要緊，辦法總是比困難多。

5B班的陳瑩珊亦為鼓勵同學而創造一幅畫作，畫中有一隻兔子向一隻鳥送上氣球，並寫着「不開心睡一覺，就讓它過去，休息一下」。她說靈感來自以往的經驗，

不開心的時候甚麼都不想做，所以我會想睡覺，起床時候就會開心很多，希望我的同學遇到挫折時都可以休息下，然後勇敢些。



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校長蔡碧蕊表示，覺得有必要向學生灌輸正面想法，因在過去一整年疫情下，社會環境都有很多負面因素，眼見有部分學生雖很努力學習，但在學業上得不到成果而灰心，加上小五生開始踏入青春期，學業壓力亦漸加，期望透過挫折教育，給予學生鼓勵。學校內小五級近半都是跨境生，因疫情關係，開學至今都從未回校上課，其中5A班20位同學全是跨境生，不少學生因不熟習新的上課模式，很多人成績都有下滑，結果愈來愈灰心，連功課都沒有交齊。為了讓這群跨境生同樣可以「過節」，學校安排他們透過視像通話參與整場活動。

▲ 蔡碧蕊表示，覺得有必要向學生灌輸正面想法。（陳靜儀攝）

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記者： 黃悅晴