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【內地假奶粉】3歲半女童連續20個月飲假奶粉　疑致智力殘疾無法走路說話

食用安全 12:48 2021/03/31

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內地一名3歲半女童疑飲假奶粉，致智力殘疾無法走路說話。

內地08年發生「三聚氰胺毒奶粉事件」震驚全國，也引起大眾對食品安全的關心。事隔10數年，近日重慶又出現假奶粉問題，一名黃姓男子透露，3歲半的女兒至今仍無法走路說話，被鑑定為智力殘疾2級，指控是女兒連續食用「青島金大洋公司」（下稱金大洋公司）生產的假奶粉才導致發育嚴重遲緩。

據《新浪財經》報道，一直獨力撫養女兒的黃姓爸爸表示，女兒寒寒（化名）2017年9月出生後即罹患肺炎。病癒出院時，醫生囑咐要食用「深度水解奶粉」。於是，他便購買了金大洋公司生產的「奶粉」，持續給寒寒食用。

固體飲品充當配方奶粉

寒寒在食用這款「奶粉」的20多個月中，逐漸出現身體和智力發育遲緩情形，令爸爸心生疑惑。經追查對比，他在2020年5月赫然發現，金大洋公司生產的根本不是配方奶粉，只是一種「固體飲料」。

目前寒寒已經3歲半，仍然無法走路、說話。經醫療機構鑑定，寒寒已被列為「智力殘疾二級」。

點擊下圖睇寒寒情形：

    點擊圖片放大
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爸爸目前已為此向法院提告青島金大洋乳業有限公司及經銷商，並索賠156萬元人民幣（約港幣184萬元）。上周六（27日）他表示，全案已由法院受理立案。

事件引起內地網民強烈不滿，怒斥是「唯利是圖、傷天害理」，一致要求嚴懲金大洋公司。也有網民認為，而除了金大洋公司之外，網民認為經銷商亦存在問題，把明明不是奶粉的飲品賣給家長，涉嫌欺瞞，亦應一併嚴懲。

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責任編輯：羅嘉欣

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