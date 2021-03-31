【地獄米線】女友要求男友與閏蜜男友鬥食辣米線　港男辣到頭暈飆汗腹瀉5次

▲ 女友要求男友與閏蜜男友鬥食辣米線，港男辣到頭暈飆汗腹瀉5次。

近日一名男網民與女友及2名友人吃米線，女友要求事主與另一名男友人比拼食辣，要求他挑戰食「成碗湯都係紅色」的米線，最終事主食到頭暈、冒汗，翌日更腹瀉4、5次。

事主日前在「香港討論區」以「女朋友好小朋友，要我同佢朋友個男朋友鬥食辣」為題發文，事緣其女友數日前看到一篇潮文，稱男人到米線專門店「譚仔」或「譚仔三哥」點餐，一定要吃中辣甚至大辣，才算是「真男人」，而且能吃這種類辣度「一係有錢，一係有才華」。事主聞言表示「潮文呢啲嘢聽吓就算啦，唔好太認真啦」。

未料周日（28日），女友相約事主、一名女友人及其男友一同到米線專門店用餐，一坐下兩女更稱已為他們點餐，事主頓時心知不妙，「兩個男人係眼望我眼」。直到兩碗米線上桌後，事主驚覺「瀨嘢」。

成碗湯都係紅色，紅到好似血咁...

事主表示，女友與友人所吃的米線都很正常，更一邊食，一邊催促兩名男士。事主又說食了一半已感頭暈，吃畢後，兩名女士更說要繼續逛街，事主和另一名男士已「辣到成身汗」。

事主表示，他平時吃慣「三小辣」，但女友為他點選的辣度遠超負荷。翌日他已腹瀉4至5次，相當難受。

唔知係太油定太辣，我成個菊花（肛門）都隱隱作痛……

貼文引起網民討論，不少人同情事主的遭遇，亦有網民取笑事主盲從女友的要求。

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過去曾有報道，有男子吃飯時被魚骨刺傷上顎，拔掉魚骨後，連續幾天吃辛辣食物和火鍋，令傷口惡化，出現發燒等症狀。本港急症室專科醫生馮顯達接受TOPick訪問時表示，進食辛辣、刺激性食物，有機會令血管膨脹、傷口充血，也較易引致發炎。註冊中醫宋振基亦指出，吃辣過度會引發急性胃痛。

早前英國倫敦一名男子進食韓國三養辣雞麵後，出現牙齒感到麻痺、喉嚨開始緊縮，食半碗後，更出現手脚沒感覺短暫失聰等後遺症。

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詳情即睇【食用安全】男子挑戰韓國三養辣雞麵 僅食半碗現後遺症：手腳沒感覺失聰

譚仔最辣米線：特特多麻

連鎖米線店譚仔雲南米線的湯底辣度有不同選擇，由最輕微的10小辣，到5小辣、4小辣、3小辣、2小辣、小辣、中辣、大辣及特辣。2019年澳門的Youtube頻道「歡樂馬介休」挑戰到香港的譚仔鬥食辣，當時店員推薦食特辣以上，最後由店員「發板」，隨後只見單據上寫有「特特多麻」，店員解釋即是特辣＋特辣＋多麻，影片及後引發熱烈討論，連譚仔雲南米線的fb都分享，引起不少網民都挑戰。

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責任編輯：羅嘉欣