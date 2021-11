【英文文法】英文動名詞（The Gerund）　 具4種用法可作主語及受詞

▲ 英文動名詞(The Gerund)具4種用法。

一個動名詞(The Gerund)看起來跟現在分詞(Present Participle)一樣,例如Cook的動名詞便是Cooking。但動名詞在句子中並非作動詞(Verbs)使用,而是作名詞(Nouns)用,主要有以下4種用法。

1. 作句子的主語(Subjects)

Running is one of his habits. 跑步是他其中一項習慣。 Reading makes him happy. 閲讀使他快樂。

2. 作動詞(Verbs)的受詞(Objects)

She likes playing tennis. 她喜歡打網球。 She hates being alone. 她討厭獨自一人。

3. 作介詞(Prepositions)的受詞(Objects)

I look forward to seeing you. 我很期待見到你。 I am good at playing the piano. 我擅長彈鋼琴。

4. 與另一名詞組成複合名詞(Compound Nouns)

Dad bought a dining-table. 爸爸買了一張餐桌。 Mum said we need a new frying-pan. 媽媽說我們需要一把新的平底鑊。

