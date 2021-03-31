【遇挫折當過節】老師稱以往少鼓勵學生或令他們感灰心　將調整教學方式多給認可

▲ 老師表示，活動過後會調整自己學方法，多予鼓勵。（受訪者提供）

為期4日的「挫節」中，除了學生學習面對挫折外，教師亦陪伴他們一起成長。有教師說，活動讓她反省自己的教學方法，之後亦會調節自己的教學方式，以協助學生建立自信心。

主題活動周教學生樂觀抗逆，令小五生重拾自信，詳情即看：【下一頁】

5D班是小五級內成績較好的班級，班主任吳玉丹說，對學生的成績一直有很高期望，但原來自己的教學方法無形中為學生帶來壓力︰「我經常捉學生錯處，會因學生犯錯而責罵他們，有一次同學因小測成績差對我道歉，我才驚覺以往給了他們巨大壓力。」

吳老師看見4日的活動中，一些原本較少表達意見的學生，都很踴躍舉手答問題，他們未必能答出正確答案，但卻很享受過程，

因為他們之前都很少受到鼓勵，又怕會出錯，但活動中他們發現答錯問題都可以獲得掌聲，能給予他們巨大信心。

▲ 吳玉丹說，對學生的成績一直有很高期望，但沒察覺自己的教學方法為學生帶來壓力。（陳靜儀攝）

教師馮彥童是5C班主任，她說班內同學的英文成績較差，連帶對其他科目都沒有信心，有時學生努力了但沒有看到成果，家長和老師都沒有給予他們認可，或令學生感灰心。馮老師表示，活動中最印象深刻，是一名有學習困難的同學，多年來成績差，亦沒有朋友，甚至連同班同學名字都不知道，「有位同學送了份禮物給他，他受到很大的鼓舞，表現得很開心。」

兩位老師都說，透過今次經驗領悟到多鼓勵學生的重要性，指以後會調整自己的教學方法，幫助學生找到合適的學習模式，以建立他們自信。她們又說會將今次活動學生的創作貼在課室內，讓他們遇到挫折時可激勵自己。

同場加映：幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者： 黃悅晴