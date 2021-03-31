【STAND BY ME多啦A夢 2】8個不為人知多啦A夢冷知識　究竟大雄總共闖禍多少次？

▲ 《STAND BY ME 多啦A夢 2》將於4月1日上映。

動畫電影《STAND BY ME多啦A夢 2》是為了紀念《多啦A夢》50周年而推出的作品，香港將於4月1日正式上映。電影講述大雄借助多啦A夢的時光機回到過去與嫲嫲重遇，亦因為嫲嫲一句「想見大雄未來的新娘」，由此開展一場穿越過去現在未來的時空旅程。

《多啦A夢》陪伴不少人成長，由「叮噹」到「多啦A夢」是數代人的集體回憶。雖然多啦A夢已有多年歷史，但有不少小秘密及冷知識都是鏡頭前未必有提及，以下為大家整合8個小知識，讓你也一起了解更多多啦A夢與好友們的趣事啦！

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▲ 《STAND BY ME 多啦A夢 2》是為了紀念多啦A夢50周年。（劇照）

1. 多啦A夢的構造與職業

多啦A夢是來自22世紀的「育兒型機械人」，本來是被安排做照顧兒童的量產型機械貓，而他的妹妹多啦美（舊稱叮鈴）就是為了支援該種機械人而特別訂製而成。

多啦A夢的身體由4隻顏色組成，因為在日本，藍色，紅色，黃色和白色都代表正派人物，所以牠的身體由此4色組成：黃色的鈴鐺、白色的肚子、藍色的身軀，及紅色的尾巴。

有很多人也好奇為何多啦A夢不用穿鞋，其實牠的腳並沒有著地，而是利用反重力機能離地3CM漂移前行。

2. 多啦A夢的1293之說

據動漫設定，多啦A夢出生於2112年9月3日，貓型機械人編號是1293號，身高129.3CM，體重是129.3KG，胸圍是129.3CM，功率是129.3PS，遇到老鼠時的逃跑速度是129.3KM/小時。

根說，129.3CM是日本「小四女學生的平均身高」，與卡通中的一眾主角的年齡設定相同，故「1293」便採用成為多啦A夢的重要數字。

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3. 多啦A夢的Bugs

在動畫中，多啦A夢作為來自未來的機械貓，可是在「現代」走在街上卻沒被人類感好奇而圍觀。而且，多啦A夢到大雄家後，亦立即很自然便融家中，這是一直未解之謎。

此外，多啦A夢的手是個球體，但就能握著所有想拿起的東西，不過有解釋因為牠的手指會根據劇情需要而出現。

4. 大雄的午睡紀錄

眾所周知大雄「好瞓得」，他曾在其中一個單元中參加奧運項目「睡午覺」大賽，當時他就創下0.97秒的入睡紀錄，成功做到一般人口中的「秒睡」。

▲ 《多啦A夢》有不少冷知識。（劇照）

5. 大雄的劣行統計

大雄幾乎每次闖禍都會哭著找多啦A夢求救，有網民統計他曾向多啦A夢借法寶1178次，用法寶後令朋友感困惑925次，看見靜香沖涼627次，及以法寶調戲靜香542次等，令很多網民都覺得大雄不值得多啦A夢拯救。

6. 靜香的洗澡次數

靜香（舊稱靜兒）是卡通中的唯一女主角，而她一直都愛彈小提琴，另一愛好就是洗澡。

有網民曾統計靜香的洗澡次數遠超600次，非常厲害。而官方就曾解釋指，只是靜香特別愛洗澡而已。

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7. 小夫的家底

主角之一的「富二代」小夫（舊稱牙擦仔）年紀少少就財大氣粗，常常炫富身家，而他每月零用錢達1萬日圓，對一個小學生來說已算「天文數字」，相對於其他同齡小朋友每月只有500日元零用錢多出很多，可見他的家境極富裕。

8. 胖虎的恐怖

每次胖虎（舊稱技安）唱歌，歌聲總是「繞樑三日」。但原來他除歌聲恐怖外，所做出來的料理也令人嚇破膽，他曾做出一道「胖虎火鍋」無人敢食。

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