【家庭悲劇】懷疑妻子出軌醋夫亂砍70刀殺妻　2幼子目睹全程崩潰大叫：爸爸不要

▲ 醋夫懷疑妻子出軌亂砍70刀殺妻，2幼子目睹全程崩潰大叫：「爸爸不要！」

台灣發生一宗家庭悲劇。台中一名疑似患有妄想症的32歲男子，去年懷疑妻子有外遇，在兩名幼子面前，持刀亂砍妻子，兒子哭喊著叫「爸爸不要」，但男子不顧瘋狂砍殺妻子70刀，妻子當場倒血泊慘死，而他企圖畏罪自盡，警方最後破門而入阻止。男子依殺人罪被起訴，最終判刑15年，仍可上訴。

綜合台灣媒體報道，32歲任職工程師的李姓男子與31歲呂姓妻子育有2名幼子，二人感情一直不和睦。李男長期懷疑妻子出軌，經常質問對方，妻子不堪其擾，又認為李男長時間忙於工作忽略家庭，便產生離婚的念頭。李男不想離婚，但認為自己不能挽留妻子，故萌生殺妻的念頭。

上班請假回家 亂砍妻子70刀

在去年4月29日凌晨1時，正在工作的李男突然在工作時請假返回家中，兩夫婦再次為外遇及離婚的問題爭吵打架。妻子趁機衝下樓求救，李男不顧2名幼子狂叫「爸爸不要」，沒有放過妻子，取出水果刀往妻子的身上亂砍。妻子的頭部中26刀、軀幹22刀、右上肢10刀、左上肢6刀、右下肢6刀，總共被砍了70刀，當場鮮血四濺休克。2名幼子親眼目睹爸爸殺害媽媽的全過程，只能無力地坐地嚎哭。

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畏罪自盡 男子疑患妄想症

鄰居聞聲報警，警方到場發現門窗反鎖，只好緊急破窗而入，李男見警察到場，竟然拿起菜刀猛刺自己腹部，並多次割傷自己的手腕，最後警方將其制服，立刻將妻子送院救治，惟最終不幸傷重身亡。

李男被拘留期間表示，「我只是一直揮砍，我沒有要殺她」，否認有殺害妻子的意圖。李男過往因懷疑妻子外遇，曾在妻子的陪同下看精神科醫生，醫生作證表示，「一般來說這叫嫉妒妄想，行為人會從生活環境線索來解釋，合理化他的妄想，行為人除了妄想以外，其他人格表現是正常的」。

判處15年監禁

案件近日審判，法官認為李男面對婚姻難題無法化解雙方的問題，釀成大錯，但考慮到他平時負責家中的部分開支，並非遊手好閒之人，形容是社會家庭的悲劇。法官指李男仍有教化的可能，依殺人罪判刑15年，全案可上訴。

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責任編輯：王明芳