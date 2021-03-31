【復活節好去處】銅鑼灣利園限定3天復活節戶外市集　近30檔攤售賣世界各地名物

▲ 銅鑼灣利園於4月2日至4 日舉辦的露天市集，有售賣多款不同國家的產品。(主辦機構提供)

復活節長假期本周五(4月2日)便開始，但受疫情影響大家的旅行計劃需擱置，其實留港一樣有很多節目，這個名為「復活．遊世界」利園戶外市集，於4月2日至4日舉行，把利園一期外的希慎道化身成街頭市集，場內的小木屋打造出的歐陸市集風情，仿如置身歐洲露天市集。

市集有近30間市集攤位，售賣來自世界各地的不同產品，包括芬蘭的朱古力克力、日本的職人手工啤酒、別具英國風情的家品玩意、法國的有機花茶等等，林林總總、數之不盡，以下精選多個攤檔的產品：

1. Goodio and Bonne：果汁及朱古力

來自芬蘭的人氣飲品及朱古力品牌，其中Bonne果汁選用在芬蘭當地森林新鮮採摘的野生藍莓、越橘莓和沙棘等，營養價值高。水源更取自芬蘭天然清泉，產品不含添加劑等添加品，是百分百全天然果汁。

純手工朱古力品牌Goodio是芬蘭航空指定零食，選用低糖度的椰子糖，有機純素且不含麩質及大豆成分，呈現最天然的北歐朱古力風味。

2. Hokkaido brewing：日本手工啤酒

日本職人手工啤酒近年大行其道，Hokkaido brewing主打來自北海道小樽市的精釀酒類產品，熱賣的果釀啤酒以日本特產水果釀製而成，果味容易入口，同時又保持原始啤酒香。小樽精釀啤酒合共提供5款口味，包括清新的小麥啤酒、濃郁的黑啤酒等等。

3. Badges Story：英倫精品

產品種類全部圍繞英式生活品味及文化，包括獨家水晶威士忌酒杯、極具記念價值的英國徽章飾物、傳統蘇格蘭頸巾、Scratch Map Original 刮刮世界地圖、英國旗木製品、古董郵票舊幣等，每件單品均由檔主精挑細選，滿滿英式懷舊味道，充分表現英式獨有的典雅。

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4. Onthearz：亞洲飾物

韓國飾物是近年香港女生消費的「大勢」，飾品百搭時尚，設計簡約小巧。Onthearz每件飾物來自亞洲不同城市，保持簡潔利落的線條風格，將純銀、金屬兩大元素作為主調，引進不同特色的耳環、頸鏈和手鏈、金屬耳環等等，帶點型格又摩登新潮，價位亦非常親民，絕對是氣質女孩的配襯好搭檔。

5. Terre d’Oc：法國有機茶

來自法國普羅旺斯的有機品牌，走訪各地有機花園搜羅有機茶品，並以可持續發展概念生產，更在工作室內為每款茶品「調香」。由經典伯爵茶，到充滿創意的甜點茶系列，調香師專注於茶味、花果、草本之間取得最佳平衡，讓每一口茶都散發出令人難以忘懷的獨特個性。

6. Kohi Drip HK：日和咖啡

這品牌由一對熱愛手沖咖啡的情侶創立，主打在日本搜尋高品質的烘烤機、咖啡壺與多款咖啡相關產品，包括咖啡粉、咖啡杯、掛耳包咖啡等，令咖啡愛好者在工作、家中都可方便享用高質手沖咖啡。

「復活 ‧ 遊世界」利園戶外市集

日期︰4月2日至4日，12nn-7pm

地址︰銅鑼灣利園1期地面

記者：Mabel