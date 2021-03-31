【超市大搜查】部分安睡褲含回收材料致重金屬污染　一文看清18款無類雌激素名單

▲ 19款不含類雌激素衞生巾名單。

安睡褲，即褲型衛生巾，日前被重慶消委會驗出部份含有甲醛及重金屬污染，可致慢性砷中毒。當局檢測15款安睡褲，發現有3款含重金屬砷，並且全部樣本檢出甲醛，但並未超標。

▲ 重慶消委會驗出部份安睡褲含重金屬污染。

當局檢測的15款安睡褲包括以下牌子：護舒寶、高潔絲Kotex、花王樂而雅、蘇菲、Free、奈絲公主、倍舒特、ABC、潔婷、七度空間、朵薇、阿道夫、小嗨森小白晚安、自由點。

安睡褲檢出重金屬砷 間接反映含回收材料

檢測結果發現，有3款安睡褲檢出重金屬砷，分別是「小嗨森小白晚安」、「七度空間」及「奈絲公主」。

當局指，重金屬砷來自樣品中的紙漿、防漏膜等材料，可間接反映使用材料中可能含有回收材料，導致產品存在不同程度的重金屬污染。如長期低劑量滲入含砷化合物，可能導致慢性砷中毒，引起多發性神經炎等。

另外，檢測又發現全部產品有甲醛殘留，不過均沒超出75mg/kg標準。當局強調，雖然產品甲醛殘留沒超標，但有7款樣本的測試值大於50 mg/kg，特別是標稱阿道夫品牌樣本達到63.7mg/kg，生產企業應嚴把原料進貨關，降低產品的甲醛含量。

本港抽驗27款衛生巾 2款含超標類雌激素

本港生物科技公司「水中銀」亦曾於2018年抽驗市面27款衛生巾，當中發現3個樣本不合格，其中2款衞生巾內含超標類雌激素，可導致女性月經紊亂、生殖能力下降、不育、癌症等健康問題；而18個樣本被評為品質卓越，可放心使用。

18個不含類雌激素衞生巾名單

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責任編輯：羅嘉欣