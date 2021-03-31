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【關愛基金】「N無津貼」4人或以上住戶明日起接受新申請　4人住戶可獲14,500元

社會 12:15 2021/03/31

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「N無津貼」4人或以上住戶明日起接受新申請

關愛基金第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，明日(1日)起接受4人或以上住戶的新申請。曾受惠於去年7月2日至11月30日首輪項目的舊申請住戶，亦可再次受惠，並將於下月起陸續收到秘書處發出的確認符合受惠資格通知信。

發言人稱，是次受受惠住戶每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜援及沒有在香港擁有任何物業，租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過指定上限；獲批申請的4人住戶可獲14,500元津貼、5人或以上則獲15,500元津貼。

受惠住戶如下：

  • 須以月租或更長租期形式，租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋
  • 租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位，或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位
  • 居住於臨時房屋、船艇或是無家者

至於4人、5人及6人或以上住戶的入息及租金上限如下︰

新申請4人或以上住戶可於明日起，親身或以郵寄方式把申請表連同所有所需文件副本，交到就近居住地區的服務單位。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位或接受無家者申請的服務單位遞交申請。

秘書處及服務單位會審核每份申請，並會抽查部分申請進行家訪或入息審查。經審批申請後，申請住戶將獲發結果通知信，並會向合資格的住戶發放津貼。

關愛基金秘書處指，曾受惠去年首輪項目的舊申請住戶，亦可再次受惠，當中4人或以上住戶將於4月起陸續收到秘書處發出的確認符合受惠資格通知信；符合是次項目資格者，只須5月31日或之前交回回條及附錄便可。

經核實住戶的受惠資格後，將獲發核實資格結果通知信，並會以去年選擇方式安排發放津貼。

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責任編輯：陳正怡

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