【星級夫婦】朱茵送加料生日蛋糕整蠱老公　黃貫中憶起老婆地獄料理

▲ 朱茵為老公阿Paul送上驚喜。

今天（3月31）為黃貫中（Paul）57歲的正日生日，早前Paul獲太太朱茵送上「火辣」驚喜，親自炮製 Wasabi 蛋糕整蠱老公！當天朱茵率先抵達 Paul 的畫室，她先在忌廉蛋糕上塗了不少山葵醬及芥末醬，再用草莓、芒果等水果作「掩護」。

當壽星佬 Paul 到場後，朱茵先用雙手矇住老公雙眼，待 Paul 睜開眼看到「其貌不揚」的整人蛋糕後哭笑不得，不過Paul 也硬著頭皮試食。當他吃到 Wasabi 後立即「揦埋口面」，更辣到標眼淚，並高呼：「嘩！辣的？是否整蠱我㗎？不過整蠱不到我，因為我覺得幾好食！」

▲ 朱茵炮製「加料」氐日蛋糕。

不過 Paul 決定「分甘同味」，餵太太朱茵吃一口Wasabi 蛋糕，最後朱茵當然不忍心只惡搞老公，送上早已準備好的生日蛋糕，更為 Paul 送上生日歌及香吻。



事後問到 Paul 被整蠱的感受，他笑說：「其實老婆給我甚麼也會吃，但食完兩個蛋糕後，我真的覺得有 Wasabi 那個好味一點，有吃魚生的感覺，芒果就好似吞拿魚口感。」

▲ 黃貫中吃了一啖加料蛋糕，辣到標眼淚。

不過今次朱茵炮製的加料蛋糕，令 Paul 憶起不少太太的地獄料理：「最恐怖是她認真下廚的時候，比有心整蠱更嚴重！我記得某次她用微波爐蒸魚，條魚用保鮮紙包實，叮完出來整條魚掹到實一實，更有點未熟透，總之見到都驚。」

▲ 朱茵跟黃貫中恩愛非常。

朱茵立即為自己平反，笑言：「我記得那時是剛相識，這個是給他的測試，我要看看他的反應，哈哈。」

提到以往的生日驚喜，Paul 表示最難忘是朱茵瞞住他相約了一班兄弟好友，為他舉辦驚喜派對。而數到最浪漫一次，他說：「記得某次我們在海灘交換禮物，感覺好浪漫，雖然是好老土，但往往最開心是這些老土事。」

