【遇挫折當過節】活動創辦人盼為學生「療傷」　學習挫折中成長　

▲ 林秋霞是「挫節」活動的創辦人。（陳靜儀攝）

大埔浸信會公立學校每學年都會有一次主題活動周，今年小五生就學習了如何面對挫折。為期4日的活動名為「挫節」，寓意「當遇到挫折，要當做過節」。生命教育老師、與學校合作籌備是次活動的林秋霞表示，希望教會學生在挫折中好好照顧自己，並在過程中成長。

主題活動周教學生樂觀抗逆，小五生重拾自信。詳情即看：【下一頁】

林秋霞2017年開始到一個辦學團體服務，並於各學校開展「失敗教育」，教導學生從挫折中成長。今次以挫折為活動主題，她說，是因為希望在小朋友遇到困難時，能夠為他們「療傷」：

當小朋友面對挫折時，會出現負面情緒，而他們未必知道如何處理，大人只是對他們說要積極是沒有意思的，要教會學生在挫折中好好照顧自己情緒，然後用對的方法去面對。

林秋霞又說，最希望透過活動讓學生明白，挫折是成長的一部分，活動要傳遞的一個信息，就是「結痂的傷口，以後是你最強壯的地方。」

▲ 林秋霞是「挫節」活動的創辦人。（陳靜儀攝）

至於為什麼一開始會有做「失敗教育」的念頭，林秋霞憶述，在成長過程中一直都是高材生，差不多年年考第一，但她慨歎自己雖是「成功」 學生，但卻一直不開心，因從小就十分重視成績，為了維持好分數，大學時期沒有選修自己感興趣、但會拉低分數的科目，

我的自信是建基於成績上，又怕輸，如果知道自己不能拿三甲，連比賽都不會參加。

抱着成績至上的觀念，林秋霞大學畢業後在中學當教師，誓要協助學生取得好成績，但她笑言被校長「整蠱」，當了F班班主任，班上都是學術成績較差的學生，林秋霞形容自己與他們是兩個星球的人。從這班各有長處的學生身上，她卻明白從未領會到的道理，

這群學生將成功與否看得好輕，參加一個比賽，我會計較是否能勝出，但他們只關心過程是否愉快，他們改變了我對成功的看法。

正值當時出現多宗學生輕生的個案，她不禁反思，現今教育是否對「失敗」避而不談，令學生不懂如何面對自己的失敗，而成績差是否就是失敗？最後林秋霞開始到各學校做「失敗教育」，期望學生主動從失敗中學習成長，不會逃避問題，就算痛苦也要想方法面對。

除了教授道理，她亦從學生身上獲得靈感，

常言失敗乃成功之母，但有一次一位小學生對我說，他不想成功，為甚麼要學習失敗呢？我再思考，學生不一定要成功，但一定要從失敗中成長，很感謝這位學生教會我。

林秋霞又說，最開心一些學術成績不優秀的同學，在活動中有機會展示他們的才華，因很多成績較差的學生平常不會被注意，老師亦未必會留意到他們其他的天份，最開心每次活動中，這些同學都有機會向外展示到才華，讓人看見他們的努力，可以發光發亮。

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記者： 黃悅晴