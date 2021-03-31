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【MIRROR演唱會】演唱會二度加開至6場演出　放寬入座率至75%門票【內附售票詳情】

娛樂 12:53 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

人氣男團MIRROR今日（3月31日）宣布演唱會再度加場！即將於5月舉行的《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》演唱會，每次開賣都出現搶飛潮，大批「鏡粉」高呼難以撲飛，今日MIRROR於instagram宣佈即將加開5月11日的第六場演出，粉絲們可以準備再次上網搶飛！

超人氣男團MIRROR於本月中宣佈，即將在5月6至8日假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》演唱會，日前於網上開賣後秒速售罄，大批粉絲投訴搶飛失敗，希望經理人花姐能夠安排加場。

【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場

繼日前宣佈加場5月9、10號兩晚場次後，今日MIRROR再透過instagram宣佈再度加開5月11日的場次，令演唱會由三場變六場！

除了宣佈加場外，由於政府放寬防疫限制，演唱會的座位由50%增至75%，於今次4月1日開賣加場門票時，會同時售早前場次新增的座位門票，相信早前未能成功搶飛的樂迷，今次買到門票的機率會大大增加。

《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》演唱會詳情
日期：2021年5月6 - 11日（共六場）
時間：晚上8時15分
地點：九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall
票價: $1,280* / $780 / $580 / $380 （全坐位）

《MIRROR “ONE & ALL” VIP Package 》$1,280
包含$780演唱會門票一張 + 觀看彩排 + 限量版演唱會紀念品
*不設售票處售票

每人每次最多限購4張門票

公開發售：快達票HK Ticketing
日期：2021年4月1日 早上10時正 
網上購票：https://premier.hkticketing.com/
購票熱線：31 288 288

撰文 : TOPick柴犬出動

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