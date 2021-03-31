  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (週三) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姜B加持】姜濤人氣熱爆Mirror成帶貨男團　高檔白飯魚出自意國鞋王Giuseppe Zanotti手筆

休閒消費 18:07 2021/03/31

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

男團Mirror演唱會在即，一身全白示人，腳上的球鞋正是來自意大利的鞋王Giuseppe Zanotti。

久違了的香港樂壇再有新氣象，已經消失了多年的追星一族又再出現，就正如影后鄭裕玲在電台曾經所說，當今能夠叫一班女性高聲尖叫的、在表演場地默默等候的，只有Mirror這一隊組合。最近這隊男團演唱會在即，一身全白示人，腳上的球鞋正是來自意大利的鞋王Giuseppe Zanotti。

Mirror男團演唱會即將舉行，你買了門票沒有？（圖片VIU TV提供）

說到「帶貨」，單是其中隊員姜濤曾經穿上的服裝和代言產品，都幾乎賣得滿堂紅，近半年各大品牌都找他來當上當言人，由此可見，這12人為一體的組合的而且確紅得發紫，難怪另一邊廂的電視台拿姜濤開玩笑，結果被網民和fans罵得死去活來，幾乎一發不可收拾。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

適逢Mirror的演唱會將至，大家都留意他們獲得好評的演唱會宣傳海報以白色的造型出現，而記者招待會上亦貫徹海報上的造型，雖然他們穿的是來自甚麼品牌服裝暫未知曉，但幾位成員腳上穿的卻是來自意大利鞋王Giuseppe Zanotti的出品。

據聞姜濤「帶貨」能力超卓，他腳上的這一對Talon球鞋會否最快售罄？（圖片VIU TV提供）

其實品牌和本地音樂甚有淵源，大家還記得2012年創作人黃偉文的《Concert YY演唱會》嗎？大部分歌手腳上的一雙鞋正是來自Giuseppe的出品，9年過後，物轉星移，樂壇新人輩出，惟獨是鞋王的地位仍然企穩。

產品查詢：3586 1927

記者：何偉雄

相關文章

【兩台大戰】譚詠麟讚姜濤回應惡搞夠得體　有意邀MIRROR上TVB：良性切磋
17:12 2021/03/29
【兩台大戰】譚詠麟讚姜濤回應惡搞夠得體　有意邀MIRROR上TVB：良性切磋
【MIRROR演唱會】化身勇士拍MV跳足23小時　MIRROR為演唱會做足熱身
11:25 2021/03/27
【MIRROR演唱會】化身勇士拍MV跳足23小時　MIRROR為演唱會做足熱身
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場
19:25 2021/03/27
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場
柳應廷 呂爵安 楊樂文 盧瀚霆 江𤒹生 陳卓賢 姜濤 Mirror 運動用品 鞋履

最高瀏覽

【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
12:12 2021/03/30
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔