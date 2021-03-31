【姜B加持】姜濤人氣熱爆Mirror成帶貨男團　高檔白飯魚出自意國鞋王Giuseppe Zanotti手筆

▲ 男團Mirror演唱會在即，一身全白示人，腳上的球鞋正是來自意大利的鞋王Giuseppe Zanotti。

久違了的香港樂壇再有新氣象，已經消失了多年的追星一族又再出現，就正如影后鄭裕玲在電台曾經所說，當今能夠叫一班女性高聲尖叫的、在表演場地默默等候的，只有Mirror這一隊組合。最近這隊男團演唱會在即，一身全白示人，腳上的球鞋正是來自意大利的鞋王Giuseppe Zanotti。

▲ Mirror男團演唱會即將舉行，你買了門票沒有？（圖片VIU TV提供）

說到「帶貨」，單是其中隊員姜濤曾經穿上的服裝和代言產品，都幾乎賣得滿堂紅，近半年各大品牌都找他來當上當言人，由此可見，這12人為一體的組合的而且確紅得發紫，難怪另一邊廂的電視台拿姜濤開玩笑，結果被網民和fans罵得死去活來，幾乎一發不可收拾。

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適逢Mirror的演唱會將至，大家都留意他們獲得好評的演唱會宣傳海報以白色的造型出現，而記者招待會上亦貫徹海報上的造型，雖然他們穿的是來自甚麼品牌服裝暫未知曉，但幾位成員腳上穿的卻是來自意大利鞋王Giuseppe Zanotti的出品。

▲ 據聞姜濤「帶貨」能力超卓，他腳上的這一對Talon球鞋會否最快售罄？（圖片VIU TV提供）

其實品牌和本地音樂甚有淵源，大家還記得2012年創作人黃偉文的《Concert YY演唱會》嗎？大部分歌手腳上的一雙鞋正是來自Giuseppe的出品，9年過後，物轉星移，樂壇新人輩出，惟獨是鞋王的地位仍然企穩。

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記者：何偉雄