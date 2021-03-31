【昔日艷星】雷凱欣大曬名牌袋呻好煩惱　息影做少奶奶樂湊3歲仔︰我唔需要ＭeTime

▲ 性感女星雷凱欣息影後結婚生仔，兒子Jax現已3歲半，不時大曬幸福人妻生活。

曾在三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名的雷凱欣，很快便淡出娛樂圈消聲匿跡，原來早已悄悄結婚生仔，下嫁車行太子爺兼潮牌老闆陳智聰，2017年誕下一子Jax，轉眼3歲半。雷凱欣現經常在IG大曬幸福人妻生活，鍾情名牌手袋的她，最近整理名牌袋時就大呻好煩惱。

▲ 雷凱欣的Chanel袋多到好似擺地攤，而右圖一堆LV、Dior袋層層疊咁擺。（IG圖片）

現年37歲的雷凱欣生活富泰，外表保養得宜，經常以潮人打扮。日前雷凱欣在IG Story分享了一堆名牌手袋的照片，以Chanel為主，並寫上「到底要搞幾多個鐘？買得多袋的煩惱」，可見地上的名牌手袋就像擺地攤，旁邊有一大疊透明真空壓縮袋，相信雷凱欣想將手袋入膠袋抽空收納。

另一張相見到一堆LV及Dior袋在櫃內層層疊擺放，擺得好隨意，正等待被放入壓縮袋，難怪她形容自己像個工廠妹。

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形容自己是「痴線阿媽」

去年9月在兒子3歲生日時，雷凱欣曾表達媽媽心聲，很窩心聽到兒子說「媽媽開心，Jax開心」，更笑言自己是一個「痴線阿媽」，無時無刻都想與兒子黏在一起，她又形容自己教仔是「超級隨意敎法」，沒有讓兒子學習十八般武藝，只希望兒子開開心心，亦因為母愛令她堅持做個好媽媽。

我夠膽講，真係唔需要ＭeTime唔需要富貴，我只要每分每秒唔離開（兒子）。

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被鄭希怡遇上 公開已為人母

雷凱欣於2011年拍完《3D肉蒲團》不久已息影，至2018年2月，被鄭希怡（Yumiko）一家三口在東京遇到，並透露雷凱欣已升呢做媽媽，育有可愛兒子，雷凱欣才於IG公開承認已為人母，並分享從小已立志當家庭主婦，對兒子更是貼心照顧，寸步不離。

沒有想過當媽媽的辛苦，照顧一個家不容易，要照顧一個100%依賴你的小生命，真的更不容易，這一年來365天，每天24小時，這個小生命和我相依為命，沒有靠任何人，沒有私人時間，完全不離不棄沒有走開過半步。

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不介意兒子知道拍性感戲往事

她亦不介意兒子知道其往事，還希望兒子別介壞媽咪身材走樣，並承諾會讓兒子快樂成長。

你要知道媽媽以前曾被稱作性感女神，現在身材走樣也都沒關係……我一點也不弱，除了心理成熟，也有一雙強壯的臂彎，不會計較辛苦，把你背在身上和我一起去看世界……我可能並不是一個好媽媽，自問學歷也很差，不知道應該怎樣去教導你，但是我會盡力和你一起開心快活，陪伴你一起去學習。

同場加映︰麥家琪專訪

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責任編輯︰王明芳