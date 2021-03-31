海關於西貢一單位檢52公斤可卡因值逾7千萬　一名涉案25歲男子被捕

香港海關根據線報展開反毒行動，於3月29日在西貢檢獲約54公斤懷疑可卡因及約7百克懷疑霹靂可卡因，估計市值約7300萬元，行動中拘捕一名25歲男子，他涉嫌「販毒」和「製毒」，明日(4月1日)在觀塘裁判法院提堂。



海關表示，人員當日晚上在西貢進行緝毒行動，截查一名男子，在他身上發現少量懷疑霹靂可卡因，並在其手持的兩個紙袋內搜出約2.2公斤懷疑可卡因，於是拘捕該名25歲男子。其後海關人員押解被捕男子到區內一個豪宅屋苑單位，在一個高近5呎的夾萬內，再檢獲約52公斤懷疑可卡因及約620克懷疑霹靂可卡因，並於單位內其他位置再發現少量懷疑霹靂可卡因以及一批製毒和包裝工具。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海關相信，單位該批可卡因會製成霹靂可卡因，被捕男子是可卡因製毒「師傅」，他懂得以較少見的化學原材料去製造霹靂可卡因，並在製成後將毒品淨化和漂白，從而提高售價，獲得更高利潤。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，現時霹靂可卡因售價約2000元1克，比可卡因1300元1克高約6、7成。檢獲可卡因的包裝上印有不同「商標」，相信是來自不同「生產商」，主要來自南美洲國家。而涉案單位約600呎，疑犯以他個人名義租住數個月，故相信只有少量毒品流出市面，估計是供應本地市場。

▲ 方向榮。

海關表示，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款5百萬元及終身監禁。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯： 黃悅晴