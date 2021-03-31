【移民棄養】港爸移民加拿大會合仔女棄狗　10歲秋田犬被棄養傳2日期限安樂死

▲ 10歲秋田犬被棄養傳2日期限安樂死，現已獲救安全，將會出領養。

近期本港出現移民潮，有部分狠心不負責任的主人，選擇棄養貓狗。日前有一隻10歲名種秋田犬，被男主人棄養，該名港爸要移民加拿大會合仔女，將放在狗場托管一年的秋田犬「仔仔」棄養，表示不理會牠的生死。義工不忍心，決定救狗。而有關事件在網上瘋傳，指狗狗2日期限安樂死，令許多人擔憂。TOPick聯絡上狗義工，了解到最新狀況。

▲ 秋田犬「仔仔」因為主人移民而被棄養。（受訪者提供）

港爸移民棄養10歲秋田犬

據政府統計處於2019年發表報告，指出全港有241,900個住戶飼養貓或狗，全港有逾22萬隻寵物狗和近18.5萬隻寵物貓。不少寵物主人視貓狗如家人，甚至當仔女般愛錫。在近期本港出現移民潮中，有很多主人會千方百計找寵物移民公司安排帶貓狗移民去。可是，一隻名為「仔仔」的10歲秋田犬就沒有那麼幸運，牠被棄養了。而近日網上廣傳牠的消息引起大眾關注。facebook帖文載道︰

移民潮一到就有好多寵物被逼要棄養，朋友手上有一隻秋田犬要尋家，限期兩日，重點！兩日後冇人要就安樂死！

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網民憂秋田犬被安樂死

有好心網民呼籲「救救秋田犬」而發帖，指出被棄的狗隻是10歲雄犬，身體健康及已絕育，已續狗牌，前主人有其他狗及小朋友，可與狗隻及孩子相處。呼籲有意領養者可聯絡義工。有關帖文已更新「狗狗目前安全，有義工跟進中，大家放心」。

TOPick聯絡上狗義工Carmen，她指出該被棄養的秋田犬名為「仔仔」，一年前，牠的男主人已將牠放在「安樂窩 （流浪動物之家）」暫托，表示仔女去了加拿大，他會去當地探家人，期間有付暫托費。一年後，他表示自己也要移民加拿大，不會帶牠去，更表示可以帶牠去漁護署，不理牠的生死。 義工有感該主人想將狗狗推給義工處理。

當然，我們不會見死不救，絕不會讓狗狗死！牠叫「仔仔」，親人親狗，現時在狗場，會助牠出領養。秋田犬是出名忠犬很忠心，牠像知道被主人棄養，顯得悶悶不樂。

狗隻安全在狗場

得知有好心朋友分享「仔仔」被棄養的消息，她昨天收到很多查詢，包括很多人可幫忙暫托，而由於「仔仔」已待在狗場，不需暫托，義工主要希望幫忙出領養，為仔仔找到新主人。

「安樂窩」狗場的場主現時照顧60多隻狗，部分是自己救的流浪狗，部分是寵物主人放在此托管，場主一人主力照顧如此多狗，每隻狗所分配到的愛心，總不及有自己專屬的主人。現時希望為「仔仔」找愛錫牠的主人，承諾照顧牠一生一世。昨日（30日）初步有4位聯絡我有意領養秋田犬。

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移民潮增寵物棄養

近年的移民潮，狗義工Carmen表示真的多了棄養寵物，她表示以往2、3個月收到5至6隻被棄狗，現時的數量則是一倍，可見棄養愈來愈嚴重。包括她接收過一隻12歲的金毛尋回犬，同樣因主人移民而被棄養，而牠因出現中風，主人明言不會醫。她呼籲各位有意移民者要帶同寵物移民，切勿棄養。

計劃移民不是一時三刻的事，並會有一定的經濟能力，現時資訊發達，很易找出寵物移民公司安排。加上，寵物是家人，有人視如仔女，移民當然要跟家人一起。沒有任何藉口去棄養！

網民對此充滿意見，留言可看以下點擊︰

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記者：顏紫燕