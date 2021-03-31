【超市大搜查】香味螢光筆墨水含10種有毒物質　長期使用可致噁心嘔吐頭痛

▲ 有檢測報告顯示， 香味螢光筆墨水含10種有毒物質，長時間吸入可致嘔吐、頭痛。

顏色繽紛、含有香味的文具往往較受學生歡迎，不過近日內地有檢測報告顯示，帶有香味的螢光筆墨水含10種有毒物質，長時間吸入可致嘔吐、頭痛等症狀。內地有文具店老闆表示，小朋友特別喜歡這些香味螢光筆，一個月可售出200多盒。TOPick發現，淘寶網亦有不少店家售賣這些香味螢光筆。

▲ 淘寶網有店舖售賣香味螢光筆（淘寶網截圖）

據《新華網》報道，中國科學院合肥物質科學研究院檢測深受中小學生歡迎的香味螢光筆，共4個品牌。研究團隊發現，螢光筆內的墨水有揮發性氣味，總共驗出15種揮發成分，其中10種為有毒物質，包括高毒性物質「丙烯腈」（Acrylonitrile）。研究指出，長時間吸入「丙烯腈」可引致噁心、嘔吐、頭痛、疲倦等症狀。

廣州有文具店售賣一套12枝、含不同香味的螢光筆，標價人民幣29元。這套香味螢光筆有檸檬果茶、蜜桃果凍、糖心紅薯、冰糖烏梅等各種食物氣味可供選擇。該文具店的老闆表示：「小朋友特別喜歡這些氣味，這款螢光筆一個月就售出了200多盒。」

廣東一間文具檢測公司老闆王星表示，大多數文具散發的香味並非天然氣味，而是由各種化工原料合成的物質所發出的氣味。這些有問題文具常見的有毒物質包括：有中等毒性的合成原料乙苯，會散發芳香氣味；具有中等毒性的醋酸異辛酯，會散發水果香味。王星指出，長期接觸這些氣味，有機會增加健康風險。

TOPick發現，淘寶網亦有售賣香味螢光筆：

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文具表面的顏料或含有毒物

除了墨水，文具的顏料也可能含有毒物質。文具檢測公司老闆王星亦指：

有些附在書皮、鉛筆袋上五顏六色的劣質彩色顏料，可能含有致癌芳香胺，以及鉛、汞、鎘等多種重金屬元素。長期接觸可能導致致癌芳香胺向人體遷移，可能引起人體病變或誘發癌症。

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責任編輯：羅嘉欣