【免費檢測】食環署延長網上登記至下月30日　高危群組餐飲業員工、街巿攤檔從業員等曾檢測可再登記

▲ 食物環境衞生署。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（31日）宣布，為餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，免費安排新冠病毒檢測服務，網上登記截止日期已延至4月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

署方表示，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務，以保障公眾健康。



發言人指，為於社區層面作更廣泛的監測，配合將疫情防控和感染管理納入成為社會日常運作的新常態，當局整合及恆常化特定群組檢測計劃，作為定點監測的一環。特定群組檢測計劃作為監測和預警系統的一部分，配合接觸者追蹤及流行病學調查的工作，有利「早發現、早隔離、早治療」之外，亦為整體疫情評估提供參考數據。



根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited負責提供一站式採樣及檢測服務。有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商熱線：3008 8319或瀏覽食環署網頁。



食環署呼籲有關人士積極參與檢測計劃，並繼續遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示，持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。

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責任編輯：陳麗娜