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【英文副詞】英文副詞（Adverbs） 「Rather」4種用法表達不同意思

英文科 18:44 2021/05/26

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Rather 是一個十分常見的副詞（Adverb），但由於這個字具多重意思，以致學生經常用錯。其實Rather主要有以下四個意思，要掌握並不太困難。 

1. 表示「相當」、「有點」

He did rather well in the exam. 

他在考試中表現得相當不錯。

The soup is rather salty for me.

這碗湯對我而言有點咸。

2. 表示「非常」

She has got rather a lot of homework to do.

她有非常多功課做。

He has rather a pointed nose. 

他擁有一個很尖的鼻子。

3. 表示「而是」

She is not gentle. Rather the opposite. 

她並不文靜，而是相反。

4. 表示「寧願」

很多時候，我們會以Would Rather+Infinitive（原型動詞），表示「寧願」、「更喜歡」等意思，但只能用於現在式（The Present Perfect Tense）時態，例句如下：

She would rather have rice than noodles. 

相比吃飯，他更想吃麵。 

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