【英文副詞】英文副詞（Adverbs） 「Rather」4種用法表達不同意思

Rather 是一個十分常見的副詞(Adverb),但由於這個字具多重意思,以致學生經常用錯。其實Rather主要有以下四個意思,要掌握並不太困難。

1. 表示「相當」、「有點」

He did rather well in the exam.

他在考試中表現得相當不錯。

The soup is rather salty for me.

這碗湯對我而言有點咸。