【主任虐兒】托兒所主任嫌2歲男童食得慢　掌摑小朋友致面部紅腫不認錯

▲ 台灣日前驚爆虐兒案，一名托兒所主任在中心內掌摑小朋友，導致他面部紅腫。

台灣日前發生虐兒事件，一名媽媽在Facebook群組「靠北幼稚園」中發文，指自己將2歲兒子交給一間托兒所照顧，日前收到老師「爆料」，指主任在托兒所掌摑小朋友，導致他面部紅腫，紅印過了一小時仍不退。

主任掌摑男童 被揭發後不認錯

據台媒報導，事件發生在本月19日。從CCTV影片可見，當時主任正在中心內餵2歲男童進食午餐。她疑不滿男童進食速度太慢，表示「怎樣啦，大家都等你一個」。男童因受驚而不知所措，主任再大力推男童，罵他「為什麼不吃，還要人家餵！」隨後更用力掌摑男童，令小朋友面部留下紅印。

目擊事件的老師，立即偷偷拍下男童傷勢，傳給家長，揭發虐兒事件。事件在網上傳開之後，主任仍然不認錯，反而責怪老師「爆料」，指這種情況私下檢討便可。

你就不應該直接報給家長，你這個動作等於是張揚大家，我今天不是我錯了我怕你，而是你這樣影響到整個團隊。

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涉事主任離職

男童媽媽看到兒子傷勢之後感心痛，向縣政府求助。政府接獲通報之後，隨即派人前往調查，翻查CCTV片段之後發現確實有不當行為，要求將涉事主任調離職務。

據悉該名主任不是首次虐待兒童，現時她遭停職調離處分，她亦親手寫信向男童家長道歉。不過，媽媽認為主任對兒子造成傷害，決定提告，追究到底；其代表律師指會以重傷害未遂，以及殺人未遂的刑事控訴。

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責任編輯：王明芳