  • 28°C
香港時間 : 2021331日 (週三) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【腸道微生態】中大研究指服用腸道微生態配方　可助新冠疫苗接種者減炎症反應增加抗體細胞

社會 13:10 2021/03/31

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（左起）麥詠欣醫生、陳家亮教授、黃秀娟教授。（陳永康攝）

腸道微生態健康與否或會影響接種新冠疫苗成效。中大醫學院一項初期研究指出，服用「腸道微生態配方」以提升腸道微生態健康的人士，在接種新冠疫苗後可減低炎症細胞因子釋放最高達8成，減少接種疫苗後的不良反應，而血液中製造抗體細胞水平亦會提升。醫學院將展開大型研究，招攬500名糖尿病患者及65歲或以上長者參加，進一步確定兩者之間的關係。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，腸道微生態主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲，而腸道微生態健康與否亦可影響疫苗的安全及成效。腸道微生態健康者在接種疫苗後，炎症反應及副作用會因而下降，而免疫細胞及抗體亦會因而增加，相反腸道微生態不健康者在接種疫苗後，不但會削弱產生抗體的能力，更可能會因而引致炎症風暴，增加有副作用的風險。

中大醫學院於今年1月至3月中進行相關研究，10名已接種第一劑新冠疫苗的參加者，年齡介乎33至83歲。每款疫苗彼各有兩人於打針前兩個月，每日服用一包沖劑「微生態免疫力配方」。初步結果顯示，4名有服用配方的參加者的血液樣本中的發炎指數下降15%至80%，而製造抗體的細胞（又稱B細胞）水平，亦較沒有服用配方的參加者增加近5成，而10人在服用配方後再打後，亦沒有出現任何打針後的副作用。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，早前一項研究指近4成本港市民腸道微生態不健康，達至中等至嚴重程度，當中以長者、糖尿病患者、肥胖人士及長者病患者較易會有腸道微生態不健康。而微生態失衡會更大機會引致發燒及全身關節痛，惟在服用「微生態免疫力配方」後，可抑制接種新冠疫苗後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。不過，陳家亮表示，由於該初期研究的參加者數量較少，故將會擴大研究。

該項大型研究將會招募約500名糖尿病患者，以及65歲或以上人士參與，比例各半，透過服用配方以確定改善腸道微生態，會對提升疫苗接種的效用有多大。參加者會先接種第一針，隨後會被隨機分配服用為期3個月的配方及安慰劑，研究人員會觀察其血液的發炎指數及抗體水平作出跟進。

被問到市民可以如何得知自己的腸道微生態是否健康，黃秀娟表示，一般來說，市民的生活習慣健康、少服用抗生素、少吃食物添加劑或加工食品、沒有長期疾病，如糖尿病或免疫系統疾病，腸道微生態會是健康。她又建議市民在多做帶氧運動、少吃加工食品或有添加劑的食物，避免濫用抗生素則可令腸道微生態更加健康。

至於應否在打針前以確保自己的腸道微生態健康，或先服用微生態免疫力配方，陳家亮指出，市民如懷疑自己的腸道微生態不健康，可以先向家庭醫生查詢再作決定是否接種新冠疫苗。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【免疫力】免疫力來自腸道微生物　院長陳家亮分享影響腸道微生態6要素
13:35 2020/07/27
【免疫力】免疫力來自腸道微生物　院長陳家亮分享影響腸道微生態6要素
新冠肺炎患者與四成港人皆出現腸道微生態失衡　中大醫學院研新配方有助改善徵狀
11:33 2020/11/19
新冠肺炎患者與四成港人皆出現腸道微生態失衡　中大醫學院研新配方有助改善徵狀
食用安全｜為食物口感香滑加乳化劑E466、E433　陳家亮：破壞腸道微生態增大腸癌風險
10:51 2021/02/16
食用安全｜為食物口感香滑加乳化劑E466、E433　陳家亮：破壞腸道微生態增大腸癌風險
運動 副作用 陳家亮 抗生素 運動 疫苗 肺炎 糖尿病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
12:12 2021/03/30
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住