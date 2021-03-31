【腸道微生態】中大研究服用腸道微生態配方　助疫苗接種者減炎症反應增抗體

▲ （左起）麥詠欣醫生、陳家亮教授、黃秀娟教授。（陳永康攝）

腸道微生態健康與否或會影響接種新冠疫苗成效。中大醫學院一項初期研究指出，服用「腸道微生態配方」以提升腸道微生態健康的人士，在接種新冠疫苗後可減低炎症細胞因子釋放最高達8成，減少接種疫苗後的不良反應，而血液中製造抗體細胞水平亦會提升。醫學院將展開大型研究，招攬500名糖尿病患者及65歲或以上長者參加，進一步確定兩者之間的關係。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，腸道微生態主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲，而腸道微生態健康與否亦可影響疫苗的安全及成效。腸道微生態健康者在接種疫苗後，炎症反應及副作用會因而下降，而免疫細胞及抗體亦會因而增加，相反腸道微生態不健康者在接種疫苗後，不但會削弱產生抗體的能力，更可能會因而引致炎症風暴，增加有副作用的風險。

中大醫學院於今年1月至3月中進行相關研究，10名已接種第一劑新冠疫苗的參加者，年齡介乎33至83歲。每款疫苗彼各有兩人於打針前兩個月，每日服用一包沖劑「微生態免疫力配方」。初步結果顯示，4名有服用配方的參加者的血液樣本中的發炎指數下降15%至80%，而製造抗體的細胞（又稱B細胞）水平，亦較沒有服用配方的參加者增加近5成，而10人在服用配方後再打後，亦沒有出現任何打針後的副作用。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，早前一項研究指近4成本港市民腸道微生態不健康，達至中等至嚴重程度，當中以長者、糖尿病患者、肥胖人士及長者病患者較易會有腸道微生態不健康。而微生態失衡會更大機會引致發燒及全身關節痛，惟在服用「微生態免疫力配方」後，可抑制接種新冠疫苗後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。不過，陳家亮表示，由於該初期研究的參加者數量較少，故將會擴大研究。

該項大型研究將會招募約500名糖尿病患者，以及65歲或以上人士參與，比例各半，透過服用配方以確定改善腸道微生態，會對提升疫苗接種的效用有多大。參加者會先接種第一針，隨後會被隨機分配服用為期3個月的配方及安慰劑，研究人員會觀察其血液的發炎指數及抗體水平作出跟進。

被問到市民可以如何得知自己的腸道微生態是否健康，黃秀娟表示，一般來說，市民的生活習慣健康、少服用抗生素、少吃食物添加劑或加工食品、沒有長期疾病，如糖尿病或免疫系統疾病，腸道微生態會是健康。她又建議市民在多做帶氧運動、少吃加工食品或有添加劑的食物，避免濫用抗生素則可令腸道微生態更加健康。

至於應否在打針前以確保自己的腸道微生態健康，或先服用微生態免疫力配方，陳家亮指出，市民如懷疑自己的腸道微生態不健康，可以先向家庭醫生查詢再作決定是否接種新冠疫苗。

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記者：郭詩詩